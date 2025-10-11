Imelda Castro definirá próximamente postura sobre ser candidata a la Gubernatura de Sinaloa

MAZATLÁN._ A pesar de que algunas de sus compañeras ya han comenzado a levantar la mano, la Senadora Imelda Castro Castro afirmó que será hasta finales de año o principios de 2026 cuando dé una postura oficial sobre una posible candidatura a la Gubernatura de Sinaloa en 2027 por Morena, pues considera que aún no es el tiempo correcto.
Señaló que aunque no cierra la puerta a ser la Mandataria estatal en un futuro, por ahora prefiere dedicarse a su trabajo en el Senado, por lo que va a esperar a que su partido lance la convocatoria para tocar ese tema de lleno. En tanto, agradece el apoyo de quienes la candidatean.
“Fíjate que ese es un tema que personalmente yo voy a fijar una postura a finales de año o el año que viene, porque estamos ahorita prácticamente en el fin del cuarto año del Gobernador Rubén Rocha Moya; entonces, sí creo que alguien que se dedica a hacer leyes, a reformar leyes, pues tenemos que ser muy respetuosos de los tiempos, las formas y las reglas”, expresó Castro Castro.
De igual modo, indicó que debe prevalecer el ejemplo de la Presidenta Claudia Sheinbaum al decir que es tiempo de mujeres, por lo que apoya las palabras de Rocha Moya sobre que la siguiente líder de Sinaloa debe ser una mujer, una situación que ha hecho que analice sus opciones para el futuro.
“Como lo dijo el Gobernador, estamos en tiempos de mujeres; se tiene que tener la mitad de gobernadoras y gobernadores en el País. Ahorita nos faltan cuatro para que tengamos la mitad y la mitad, así que, en ese sentido, yo creo que toda mujer líder debe de aspirar a participar. Entonces, lo estamos analizando por supuesto”, dijo.
La Senadora añadió que a pesar de los rumores que pueda haber, Rocha Moya no tiene ninguna candidata favorita y se ha mantenido respetuoso en ese sentido.
Además de Castro Castro, también se ha candidateado a la Gubernatura de Sinaloa a las diputadas de Morena, Teresa Guerra y Graciela Domínguez.
“Yo creo que el Gobernador no tiene ninguna favorita; él está haciendo su trabajo como Gobernador y creo que esto es un tema que hay que verlo únicamente cuando el partido lance su convocatoria”, sostuvo.
“No veo que haya ese tipo de cosas (preferencias por algún candidato), creo que el Gobernador es respetuoso en ese sentido”.