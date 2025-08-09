Imelda Castro deja en manos del pueblo su posible candidatura a la Gubernatura de Sinaloa

MAZATLÁN._ Si para 2027, la gente quiere que sea candidata a la Gubernatura de Sinaloa, el pueblo manda, señaló Imelda Castro Castro.

La Senadora morenista aclaró que mientras tanto va a esperar a que el Gobernador Rubén Rocha Moya presente su Cuarto Informe de Gobierno, respetando los tiempos y formas.

“Entonces, todavía falta. Yo soy una legisladora de toda la vida, yo hago leyes y entonces tengo que respetar las formas, las reglas, los tiempos. En su momento habremos de tener un pronunciamiento, pero yo creo que es el pueblo el que manda”, dijo.

Este sábado, la Senadora estuvo presente en el primer informe legislativo de la Diputada federal Graciela Domínguez Nava en Mazatlán, ante un salón lleno de morenistas e invitados.

Ahí señaló que continuará trabajando en territorio, con la gente, y el tiempo dirá más adelante, tras las críticas de que se anda candidateando desde ahora en encuentros con los morenistas, empresarios y líderes de sectores por todo Sinaloa.

Castro Castro rechazó que sea un tema personal buscar la candidatura para contender para gobernar Sinaloa, ante la posibilidad de que le toque a una mujer competir.

“No es un tema personal de verdad, ni son intereses, ni una ambición personal. Es mucho lo que la gente, el imaginario, el pensamiento de la gente sea”, sostuvo.

Así, la Senadora apuntó que considera lo que quiere la gente para las elecciones locales y estatales para 2027.

“Bueno, si en esa perspectiva nosotros estamos en el pensamiento, en el sentimiento de la gente, pues qué bien, pero si no, no es un tema personal”.

Ante la insistencia de que si tiene la oportunidad, la aceptaría, Castro Castro contestó que mientras esté en el cargo legislativo no puede hacerlo.

“Porque de verdad, a lo mejor otras personas pueden decir, yo quiero, levanto la mano, pero yo no puedo hacerlo, yo soy una legisladora, entonces tengo que respetar las leyes. Si no, el INE nos va a cortar ahí y no va a haber chance de nada”, señaló.

Castro Castro citó que en la agenda legislativa aprobada para este primer año del segundo piso de la Cuarta Transformación, tiene mucho por hacer, por obligación y convicción, asegurando que están avanzando .

“Estamos trabajando todos cada quien en sus trincheras y sus tareas y la gente es la que evalúa el mal trabajo o mal trabajo y hasta ahora los que estamos trabajando con la Presidenta”, dijo.

En materia de seguridad, la Senadora destacó que se le aprobó una estrategia, reformas, nuevas leyes, una de inteligencia e investigación.

“Nosotros ya aprobamos una estrategia en la ciudad de seguridad, ya aprobamos diversas reformas, nuevas leyes, una ley nacional del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, la ley de la Guardia Nacional. Ya le dimos a la Presidenta y al Gobernador, todos los instrumentos jurídicos que necesitan para combatir el terror y eso es lo que se está haciendo”.

Incluso, dijo que como nunca en la historia, el gobierno no es parte del problema.

“Nuestro gobierno no está del lado de una parte. Está combatiendo a todos por igual, quitándoles ese poder económico patrimonial que tienen, con decomisos de armas, de drogas, de dinero, de vehículos, etc. Aparte de la detención de muchísimas personas que se dedican a estas actividades”, manifestó.

Sobre la declaración de Donald Trump de ir contra el narcotrafico en México, Castro Castro descartó que vayan a permitir invadir a un país soberano.

“La ¨residenta ya le dijo que se pare alto. No hay manera. No se puede invadir un país que es soberano. Entonces esas son declaraciones como muchas que tiene el Presidente Donald Trump. No va a poder pasar sobre la soberanía y la determinación de nuestro pueblo y de nuestro país”, finalizó.