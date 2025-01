Imelda Castro planteó que deben investigarse las auditorías irregulares realizadas en Sinaloa

Se deben investigar las auditorías en Sinaloa y si se detecta que hubo algún error del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, por el cual el SAT está cobrando al Gobierno estatal más de 2 mil 300 millones de pesos en multa, se tendría que actuar en consecuencia pidiendo la destitución del actual Embajador de México en España, manifestó la Senadora Imelda Castro Castro.

“Por supuesto, por supuesto, de eso no tenemos duda, que se haga la investigación y que quede claro y si el ex Gobernador tuvo que ver directamente en estas decisiones, en estos errores pues sí le tocaría al Senado (pedir su destitución del cargo), pero mientras no se tenga esa investigación no podemos nosotros actuar”, añadió Castro Castro.

“Como hemos dicho nosotros, primero está el pueblo y después están los servidores públicos, todos, incluyendo los del Servicio Exterior Mexicano”.

Recalcó que es muy grave el tema de las auditorías que se realizaron al anterior Gobierno de Sinaloa y que derivaron que ahora se tenga que pagar al Sistema de Administración Tributaria 2 mil 300 millones de pesos en multas.

“Francamente eso es muy grave porque estamos hablando de más de 2 mil 300 millones de pesos, o sea, de verdad que es una situación muy complicada para las finanzas del Estado porque los tienes que pagar al SAT, a Hacienda, el Gobernador Rocha pues está haciendo algunas gestiones para buscar tiempos para pagar, etcétera, un plan de pagos, y por eso también ha buscado que el Congreso le apruebe un crédito similar para poder sacar adelante las obras públicas”, continuó la Senadora por Morena.

“Porque si se paga al SAT, que se tiene que pagar, pues no va haber dinero para obra pública, entonces la única manera de que haya obra pública es con el préstamo que se está solicitando, yo creo que se deben fincar responsabilidades, se debe abrir una investigación y se deben fincar responsabilidades”.

Precisó que no corresponde al Senado de la República esa investigación y fincamiento de responsabilidades.

“Pero sí una vez que haya resultados de la investigación y que se encuentre a los responsables y si ese, si recae directamente y personalmente en el Embajador bueno ahí sí ya es el Senado al que le correspondería tomar medidas, pero una vez que haya una investigación que así nos lo indique, mientras yo creo que se tienen que clarificar, el pueblo de Sinaloa necesita saber por qué se cometieron esos errores de las famosas auditorías mal hechas por las cuales le reclaman a las finanzas del Estado”.

Recalcó que es lo mínimo que se tiene que hacer, una investigación para esclarecer estos hechos.

“Es lo mínimo que se tiene que hacer, una investigación , fincar responsabilidades, ojalá y hubiera un mecanismo para que pudieran ellos restituir ese dinero a las arcas públicas, generalmente lo que ha hecho el Gobierno, bueno el Gobierno de Andrés Manuel (López Obrador) en buena parte a veces era que se regrese el dinero, que regresen el dinero porque ese dinero no era de ellos, ese dinero, en este caso, era del pueblo de Sinaloa”.

Sobre el anuncio de los 2 mil 300 millones de pesos que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció para el Plan de Reactivación Económica y cuya solicitud de crédito ya fue aprobada por el Congreso estatal, Castro Castro expresó que lo que Rubén Rocha Moya dijo que se van a hacer poco más de 30 obras en 20 municipios de la entidad y siempre la inversión en obra pública genera derrama para todos los demás sectores porque genera empleos, compra de materiales, todo eso implica que haya una reactivación de la economía.

“Estamos hablando que en un año, 2025, se van a aplicar 2 mil 300 millones de pesos, entonces yo creo que está bien usado el concepto de reactivación a través de la construcción de infraestructura”, reiteró.