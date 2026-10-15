Impactará cancelación de Expo Feria Canaco percepción de Mazatlán: Sectur

Un impacto negativo en la percepción de la imagen turística de Mazatlán a nivel nacional es el que representa la cancelación de la Expo Feria Canaco 2026, reconoció Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo en Sinaloa, aunque aseguró que se mantienen las estrategias de promoción para atraer visitantes al puerto.

Sosa Osuna señaló que el Gobierno estatal respeta la decisión de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios. Turismo de Mazatlán de suspender la edición de este año de la feria, a la vez que mantiene la coordinación con el sector turístico y las acciones de promoción para buscar atraer visitantes al puerto.

“Definitivamente este tiene un impacto, como lo mencionas, a nivel de percepción, a nivel nacional. Nosotros estamos comunicando que es una decisión que por supuesto respetamos”, comentó.

“Es por eso que seguimos trabajando en todas las acciones que hemos estado platicando de promoción turística, de eventos, promoción de eventos”, agregó.

Destacó que, tras conocer la decisión de los comerciantes, se acercó a sus representantes para conocer si podían brindarles algún tipo de apoyo, mientras que la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, también preguntó si había alguna medida que pudiera implementarse.

Ante este escenario, Sosa Osuna sostuvo que la estrategia de la Secretaría de Turismo se mantiene enfocada en promover los eventos programados, la llegada de visitantes y las actividades que contribuyen a la economía del destino.

“Creo que esas son las buenas noticias que tenemos que estar compartiendo todos nosotros aquí en el sector turístico”, dijo.

En lo que respecta a las condiciones de seguridad para reactivar la actividad nocturna en Mazatlán, particularmente ante las recomendaciones de limitar las salidas durante determinados horarios, la secretaria mencionó que existe la posibilidad de implementar operativos especiales para eventos masivos, como se ha hecho en ocasiones anteriores durante el Carnaval y Semana Santa.

“Cuando hay algún evento especial se puede hacer un operativo como lo hemos hecho para el Carnaval o para Semana Santa. Siempre se han hecho operativos para estos eventos masivos”, declaró.

Explicó que el Gobierno estatal mantiene reuniones periódicas con representantes del sector turístico y autoridades de seguridad para abordar las distintas situaciones que afectan a la actividad económica del puerto.

“Tenemos las mesas de fortalecimiento turístico que llevamos a cabo ya cada dos semanas, donde nos sentamos con el sector turístico y con todo el grupo interinstitucional de seguridad”, manifestó.

Además, añadió que existe comunicación directa con los prestadores de servicios turísticos y que la administración estatal mantiene como objetivo avanzar hacia la pacificación de Sinaloa.

Sosa Osuna sostuvo que, desde su ámbito de responsabilidad, continuará impulsando la promoción del destino y la atracción de visitantes e inversiones turísticas, en un contexto en el que la seguridad y la percepción nacional representan retos para la actividad económica de Mazatlán.