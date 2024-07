Después de que en al menos cuatro ocasiones fueron exhibidos públicamente en videos cometiendo abusos policiales, se impartirán cursos de derechos humanos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informaron el Alcalde Édgar González Zataráin y el titular de dicha corporación, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“La semana que entra estamos preparando cursos de derechos humanos, ya se les han dado, pero éstos van a ser cursos ya bien dirigidos, bien direccionados, con un seguimiento puntual, entonces seguiremos con el tema de seguridad”, manifestó González Zataráin.

Agregó que ante las acciones que se realizan en su administración para que el personal haga bien lo que le corresponde, hay gente que no se siente tan agusto porque los tratan de corregir.

“Hay gente que incluso lo ha dicho, cuando ya se vayan volveremos a hacer lo que hacíamos antes, gente que tiene vicios muy arraigados, de muchos años, que obviamente esos vicios los hemos venido combatiendo, no hemos terminado con todo porque no son tan sencillos ni tan fáciles, pero hemos combatido muchos vicios que incomodan a mucha gente, que incomoda a muchos policías, por ejemplo los que hoy ya no tienen el pasamontañas no creo que estén tan cómodos”, continuó el Presidente Municipal.

“Lo que yo les pido es que nos ayuden a denunciar, que nos ayuden de manera constante a todo este proceso de si hay agresiones las denuncien, si hay extorsiones, lo que haya hagamos ese proceso de denuncia”.

Expresó que cada vez que hay un apretón en materia de seguridad pública surgen inconformidades.

“Cada fin de semana aquí teníamos los lunes, cuando yo era Secretario del Ayuntamiento, montones de gente golpeada, denunciando, abusada, extorsionada, hoy ha ido disminuyendo bastante, entonces hay que seguir en esa línea y ojalá y las próximas administraciones le sigan en esa dinámica”, reiteró.

“Tanto policías como sindicalizados, y no me refiero al persona, sino de pronto a los que representan al Sindicato (de trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán), lo dijimos en su momento, y no los trabajadores, yo tengo una excelente relación con los trabajadores, por eso voy, convivo con ellos, desayuno con ellos, como con ellos, hago actividades con ellos porque tengo una excelente relación, los vicios no son en ellos, los vicios son a veces en las cúpulas, y en el tema de los policías los vicios son en los comandantes, los vicios son en mucha gente que está ya enquistada ahí”.

También manifestó que de un déficit de 300 elementos de la Policía Preventiva Municipal que se tenía se contrataron 280, por lo que nada más faltan 20 por cubrir ese déficit y se requieren otras 20 a 25 patrullas para tener el parque vehicular al 100 por ciento en esa corporación.

“Si regresamos la cinta a como llegamos que era un caos, que había retenes por todos lados, que había extorsiones por todos lados, que había golpes por todos lados ha ido disminuyendo, no digo que se haya acabado, sigue llamando la atención este tipo de hechos (las denuncias de abusos policiales), pero antes las notas no eran esas, las notas eran un montón de levantados, las notas eran un montón de gente incluso asesinados, hoy que bueno que las notas sean menores, menores me refiero comparativamente con los hechos de alto impacto, pero son temas importantes, no por eso no son importantes”, continuó.

“Son menores por los de alto impacto, pero son muy importante para nosotros, el tema de los derechos humanos, hemos insistido mucho en eso, al contrario hemos avanzado bastante yo creo que en todos los temas de seguridad los índices lo dicen, la percepción ciudadana lo dice, pero además de eso lo que hemos hecho para ir recuperando el déficit de elementos, el déficit de equipamiento, el déficit que se tenía en cuanto al orden, que hemos restablecido el orden, acuérdense de la vieja Policía de Capta (Centro de Atención y Protección al Turista) que seguramente esos policías no se fueron, desmantelamos Capta que servían para extorsionar a medio mundo”.

Reiteró que en cada semáforo se veía parado a los de Capta y había mucha denuncia contra esos policías, pero fue desmantelada esa policía y seguramente los elementos se acomodaron en otro lado y los que tienen vicios los van a llevar a otro lugar, lo que se tiene que hacer es depurar a la Policía Preventiva Municipal, los que tengan denuncias en su contra se les debe acelerar los procesos y los que tengan edad para jubilarse que se jubilen.

Están identificados

Por su parte, el titular de Seguridad Pública Municipal dijo que ya se tienen identificados a los elementos que aparecen en el último video en el que se les exhibe golpeando a un ciudadano en la colonia Ramón F. Iturbe.