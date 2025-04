Impiden a medios de comunicación ingresar a salones durante votación en la UAS en Mazatlán

Aunque al inicio del proceso electoral sí se autorizó el acceso, a partir de cerca de las 9:25 horas ya no se permitió el ingreso de personal de medios de comunicación entrar a los salones de escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Mazatlán, para documentar el proceso de votación para elegir al próximo rector o rectora de esa institución.

Primero fue en la Escuela Preparatoria “Rubén Jaramillo” donde quien dijo ser el Secretario Administrativo del plantel, Daniel Mora, manifestó que por orden del Secretario Administrativo de la Vicerrector en la Unidad Regional Sur de la UAS, Luis Escobar, no se marmita el ingreso de personal de medios de comunicación a los salones al momento de la votación del alumnado, sólo podían tomar fotografías y videos en las urnas instaladas en la explanada del plantel.

Posteriormente el personal de seguridad de la Escuela Preparatoria Mazatlán también dijo que ya no se permitía el ingreso de la prensa a los salones.

Incluso al momento de la votación, personal del Comité de Elecciones cerró la puerta del aula 6 de ese plantel para que el personal de medios de comunicación no pudiera presenciar lo que ocurría en el interior.

En esa Escuela Preparatoria al inicio de las votaciones cerca de las 8:00 horas sí se permitió que personal de Noroeste estuviera presente en los salones para tomar imágenes y observar el proceso electoral.

En este proceso se vota para elegir a Denisse Días Quiñónez o para reelegir a Jesús Madueña Molina como rector de la UAS para el periodo 2025- 2029.

Esta es la primera vez después de 20 años que la elección se realiza por votación del alumnado y trabajadores y no únicamente por el Consejo Universitario.

Los resultados se presentarán el próximo viernes al Consejo Universitario, en la capital del estado, se dio a conocer.

Por su parte el vicerrector de la UAS en la Unidad Regional Sur, Manuel Iván Tostado Ramírez, dijo cerca de las 10:00 horas que desconocía que no se permitía a personal de medios de comunicación tomar fotografías o videos en los salones de clases al momento de la votación, pero posiblemente el personal de la Comisión de Elecciones lo hacía para garantizar la secrecía del voto de las y los estudiantes.

“Ahí sí me voy enterando, quiero pensar que es el espacio donde se asegura lo que es una de las partes importantes de un proceso de votación, que es la secrecía del voto, es como ahorita, yo voy a empezar a votar, me imagino que Emanuel Bernal me va a dar una boleta, yo me voy a mover a alguna de las mesas donde está el departamento (al que pertenezco, si me graban, si me toman una foto invadirían lo que es la secrecía del voto”, añadió Tostado Ramírez.

“El aula de clase, quien permanece ahí es el delegado, que es de la Comisión de Elecciones, él se queda con el alumnado para que pueda validar ahí el padrón de votantes que son los compañeros que integran el grupo, pero con el debido respeto de que el alumno se acerque y pueda emitir su voto con la secrecía, que es una garantía, quizá si hubiera como en los procesos de elección de partidos políticos donde se habilitan en las casillas las mamparas y uno se mete en este espacio privado no habría problema, creo que ese puede ser el motivo y pues hay que garantizar que el voto sea libre, que sea secreto y sea directo”.

Agregó que cuando el delegado de la Comisión de Elecciones con la urna al salón de clases, que no es de esa Unidad Académica y no conoce incluso a los alumnos porque va de otra Unidad Académica, le debe pedir respetuosamente al docente que está en el salón que interrumpa la clase y se retire del grupo para que el docente que el maestro o la maestra que sí conoce a los alumnos porque conviven día a día no tenga influencia o tenga alguna manera que provoque que el voto del estudiante vaya con alguna tendencia promovida o provocada por el docente.

“El docente se retira del aula para garantizar esa parte, que sea libre la elección del votante y también que sea secreta”, reiteró el vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS.