Implan mantiene rumbo de proyectos urbanos pese a recortes financieros

Pese a enfrentar limitaciones derivadas de la reducción de recursos económicos, el Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán continúa con el desarrollo de proyectos considerados estratégicos para el ordenamiento y crecimiento de la ciudad.

Así lo informó la titular de esta dependencia, Leticia Alvarado Fuentes, quien, previo a la sesión del Consejo Directivo de este organismo, señaló que durante esta reunión, se presentarán informes sobre los principales trabajos que actualmente desarrolla el instituto, así como un balance administrativo y financiero de la dependencia.

Alvarado Fuentes expresó que uno de los objetivos del encuentro es mantener informados a los integrantes del consejo sobre el avance de los proyectos en marcha y las actividades programadas para la segunda mitad del año.

“En esta sesión del Consejo Directivo estamos presentando el informe de avances de nuestros dos proyectos principales, que son el Visor Urbano y la actualización del Plan Parcial del Centro Histórico. También se presenta el informe y el plan de trabajo del Órgano Interno de Control del Implan”, comentó.

“Es una reunión de seguimiento para informar a los consejeros sobre los trabajos que estamos realizando actualmente, cuáles son los proyectos en los que trabaja el Implan y cuáles son los planes para lo que resta del año”, agregó.

La directora del Implan detalló que tanto el proyecto del Visor Urbano como el Plan Parcial del Centro Histórico, forman parte de los trabajos prioritarios del instituto, debido a su relevancia para la planeación urbana del municipio.

En el caso del Visor Urbano, mencionó que este busca fortalecer la consulta y análisis de información territorial mediante herramientas tecnológicas que permitan una mejor toma de decisiones en materia de desarrollo urbano, infraestructura y crecimiento de la ciudad.

Por otra parte, comentó que la actualización del Plan Parcial del Centro Histórico representa uno de los instrumentos de planeación más importantes para Mazatlán, ya que permitirá revisar y adecuar lineamientos relacionados con el desarrollo urbano, la conservación patrimonial, la movilidad y las actividades económicas dentro de una de las zonas con mayor valor histórico, turístico y cultural del municipio.

La funcionaria explicó que el Órgano Interno de Control del Implan expondría su plan de trabajo, mientras que el área administrativa rendiría cuentas sobre los estados financieros ya entregados y los que están próximos a presentarse ante las instancias correspondientes.

“Se dará también el informe y el plan de trabajo del Órgano Interno de Control del Implan. La responsable de administración da cuenta de los estados financieros que se entregaron y de los que están por presentarse”, expresó.

Alvarado Fuentes detalló que este tipo de reuniones permiten evaluar el avance institucional y establecer las prioridades para los próximos meses, además de brindar transparencia sobre el manejo de los recursos públicos asignados al organismo.

Ajustan operaciones por reducción de recursos

La directora del Implan también habló sobre los efectos que ha tenido el recorte presupuestal aplicado al instituto, situación que ha obligado a realizar ajustes importantes para mantener la operación de la dependencia.

Alvarado Fuentes reconoció que la disminución de recursos ha impactado directamente la capacidad operativa del Implan, particularmente en áreas relacionadas con personal, equipamiento y movilidad.

“El recorte nos ha impactado en la disminución de nuestro presupuesto y en tener que prescindir de personas que trabajaban con nosotros. Todavía no contamos con una unidad vehicular, ya que recordarán que el vehículo se perdió en aquel accidente carretero”, dijo.

Asimismo, la funcionaria indicó que existen otras necesidades que han debido aplazarse debido a la falta de recursos suficientes para atenderlas, pero que a pesar de estas limitaciones, el trabajo realizado por el equipo administrativo para mantener la operación del instituto y cumplir con los compromisos establecidos.

Alvarado Fuentes reconoció que el personal del Implan ha tenido que optimizar recursos y buscar alternativas para continuar con los proyectos de planeación urbana sin afectar los resultados esperados.

Sin embargo, admitió que las restricciones presupuestales inevitablemente reducen la capacidad de acción del organismo y limitan la posibilidad de ampliar programas o desarrollar nuevas iniciativas.

“Nuestra administradora ha estado haciendo maravillas con el presupuesto tan recortado que tenemos. Estamos trabajando con recursos muy acotados, pero hemos logrado salir adelante”, declaró.

“De alguna manera estamos avanzando gracias a la creatividad y al compromiso del equipo que tenemos”, añadió.

A pesar del escenario financiero, Alvarado Fuentes aseguró que el instituto mantiene su compromiso de continuar impulsando proyectos que contribuyan a la planeación ordenada de Mazatlán, especialmente aquellos relacionados con el desarrollo urbano, la modernización de herramientas técnicas y la actualización de instrumentos de planeación que permitan atender los retos de crecimiento que enfrenta el municipio.