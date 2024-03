Agregó que se tienen más de 15 prestadores de dichos servicios registrados y el que no pase esta inspección o si por alguna causa no acuden este sábado se les citará en la próxima semana.

“Pero la idea es de que todo el que vaya a prestar ese servicio haya pasado la inspección, si no no va a contar con el permiso, básicamente ahorita (se revisan los paracaídas, por eso me estoy apoyando con los fusileros paracaidistas que son los expertos, ellos checan los tirantes, las grapas, todo el equipo del paracaídas, esa es la idea, eso lo hicimos también el año pasado, ahorita lo estoy haciendo nada más en Semana Santa, quizás si nos lo permite este año lo vamos a hacer dos o tres veces”, añadió Barreiro.