Implementa UAS sistema digital de registro de asistencia en preparatorias de Mazatlán

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de los estudiantes y mantener una comunicación directa con padres de familia, la Universidad Autónoma de Sinaloa pondrá en marcha el programa digital para el control de entrada y salida de alumnos en preparatorias de Mazatlán a partir del 26 de enero.

Será en las preparatorias Rubén Jaramillo, Mazatlán y Antonio Rosales donde se ponga en marcha esta dinámica como parte de un programa piloto que comenzará a operar de manera formal al inicio de este semestre escolar.

Así lo dio a conocer Johann Abitia Collazo, director regional del Colegio de Bachillerato de la Unidad Regional Sur de la UAS, quien detalló que este sistema funcionará mediante el uso de credenciales especiales con un código QR y tablets instaladas en los accesos del plantel.

“Llega el estudiante con su credencial con código QR, lo pasa por el lector de la tablet y le llega un mensaje al padre de familia de que su hijo ha ingresado a la escuela a tal hora y a la salida es igual”, comentó.

“Eso da tranquilidad de que el padre supone y sabe que su hijo está en la escuela y ya aquí nos encargamos que haga lo que tiene que hacer, que es el estar aprendiendo en las aulas”, agregó.

Abitia Collazo señaló que esta medida cobra especial relevancia en el contexto actual que se vive a nivel estatal de seguridad, lo que permite a las familias tener certeza de que sus hijos se encuentran en la escuela y bajo resguardo institucional.

Asimismo, detalló que el sistema no solamente busca reforzar la seguridad en los planteles, sino que también permite estrechar la relación entre las unidades académicas y los padres de familia al ofrecer información clara y en tiempo sobre la permanencia de los estudiantes en los planteles.

Como parte inicial del programa, la UAS ya puso en marcha la entrega de credenciales y el registro de los números telefónicos de padres de familia o tutores, con el fin de que el sistema se encuentre listo para operar de manera adecuada desde el primer día de clases.

Además, este proceso permitirá validar los datos de contacto y asegurar que las notificaciones estén llegando de manera correcta.

“El día de hoy particularmente es un paso, que es que el padre de familia, la madre de familia, registren el número de contacto al que le va a estar llegando el mensaje, es por eso la importancia de ese contacto físico, al menos esta primera vez, para que no haya ese malentendido que, si el alumno se equivocó de número o que el papá diga, yo uso otro y no me llegó el mensaje”, dijo.

Por otro lado, el director regional expresó que la aceptación del programa ha sido positiva tanto por parte de los alumnos como de los padres de familia, quienes han manifestado que esta herramienta les brindará mayor tranquilidad y confianza.

“Están muy satisfechos y contentos, siempre en las juntas agradecen que estemos en la disposición de darles información, porque ellos quieren saber cómo van sus hijos”, señaló.

“Para ellos es un plus recibir el mensaje de que su hijo ya llegó a la escuela, no importa si están en su casa o en el trabajo, eso les da tranquilidad”, añadió.

Abitia Collazo mencionó que la estrategia de este programa piloto se pondrá en marcha en los tres planteles de Mazatlán, pero se tiene considerado implementar en el resto de las unidades académicas de la zona sur.

En el arranque de este programa, serán un aproximado de 6 mil 500 los alumnos que estarán dados de alta para incorporarse al nuevo esquema de control y comunicación, de los cuales mil 740 alumnos pertenecen a la Preparatoria Mazatlán, mil 450 a la Antonio Rosales y 3 mil 400 estudiantes son Rubén Jaramillo.