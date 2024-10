$!Implementan Fuerzas Armadas y policiales punto de revisión en área de Cerritos, en Mazatlán

El punto de revisión se instaló de manera sorpresiva en dicha vialidad, antes conocida como carretera El Habal-Cerritos, donde le marcaban el alto a conductores tanto de vehículos particulares como de motocicletas para revisar que no portaran armas o algún objeto que constituya algún delito.

Fue el lunes cuando autoridades de los tres niveles de gobierno anunciaron el reforzamiento de la seguridad para brindar seguridad tanto a turistas como a mazatlecos.

“Hay despliegue, no pueden estar fijos mucho tiempo (los puntos de revisión) porque entonces te toman la medida, dices no pases por ahí, no pases por acá y pasan por otro lado, entonces los alternan, pero normalmente se van a quedar en un punto por decir ocho horas y luego otras ocho horas en otro punto y se van alternando”, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin la mañana de este martes en entrevista con personal de medios de comunicación.