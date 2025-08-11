Implementan Operativo de Seguridad en Bares de Mazatlán y refuerzan vigilancia en carreteras hacia Mazatlán

Un nuevo operativo de seguridad se implementa en bares de Mazatlán para prevenir incidentes y se refuerza la vigilancia en las carreteras que conducen hacia este puerto, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tras participar la mañana de este lunes en la Mesa Regional de Construcción de la Paz, en esta ciudad.

”Tenemos activo actualmente el Operativo de Seguridad de Verano, ahorita estamos en las mesas de Construcción de Paz, continuamos con la coordinación de los tres niveles de gobierno y se está reforzando con operativos en carreteras, en los tres ejes carreteros que tenemos aquí en Mazatlán y continuamos también con el Operativo Salvavidas que le llaman, esto es propiamente de la Marina”, añadió Palacios Domínguez.

”También hay un operativo nuevo que se llama Operativo de Seguridad en los Bares donde se están haciendo rondines todos los días, se van a estar monitoreando, pues que en la noche también aquí en Mazatlán se refuerce la seguridad, entonces estamos muy agradecidos con nuestro Gobernador el doctor Rubén Rocha Moya, con la Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum y con los resultados positivos que hemos tenido en este verano que lo hemos visto reflejado con la afluencia turística, lo hemos visto reflejado con la tranquilidad”.

En entrevista, subrayó que también continuarán muy atentos con otros operativos municipales como el de escuelas y se continuarán con las atenciones a la ciudadanía en prevención y la proximidad social.

”En los bares justamente se está reforzando que los bares mantengan tranquilidad, que no haya riñas, buscar que se tengan también que los jóvenes cuando salgan de los bares lleguen con bien a sus casas, eso es lo que buscamos”, reiteró.

La madrugada del pasado 4 de agosto después de presuntamente sostener un altercado con otras personas en el interior de un bar ubicado en el área de La Marina, tres jóvenes que vinieron de Culiacán a pasar el fin de semana, fueron privados de la libertad tras salir de dicho antro presuntamente por un grupo armado.

Las personas privadas de la libertad, una mujer y dos hombres aparecieron con vida durante las 48 horas después, al menos de uno de ellos se dio a conocer que apareció golpeado, por lo que fue trasladado a un hospital y los tres ya se encuentran con sus familias.

La Alcaldesa también precisó que se sigue buscando que los ejes carreteros que conducen hacia este puerto como los que comunican a Culiacán, Durango y Nayarit sean seguros para los sinaloenses y quienes visitan este destino turístico.

”Estamos buscando que los ejes carreteros sean seguros para los sinaloenses y para quienes nos visitan, es en la Mazatlán-Culiacán, la Mazatlán-Durango y en la Mazatlán-Nayarit, entonces en esos tres ejes carreteros se sigue el reforzamiento por la parte de la Guardia Nacional, por la parte de la Policía Estatal de Caminos que es recién creada y también por los Ángeles Verdes”, continuó Palacios Domínguez.

”Hace poquito tuve la oportunidad de platicar con la Secretaria de Turismo federal, la licenciada Josefina Rodríoguez y nos comentaba que los Ángeles Verdes son parte esencial de este operativo de reforzamiento de carreteras para brindar atención a los turistas que nos visitan por esta vía, que debo decirles que ha aumentado, lo hemos visto reflejado en la ocupación hotelera, el pasado fin de semana arriba de un 90 por ciento, el día de ayer (domingo) tuvimos un evento muy importante en la zona rural, se celebró el séptimo aniversario de la Feria Gastronómica de La Noria, estuvieron alrededor de mil 200 turistas, en su mayoría nacionales”.

Expresó que eso viene a reforzar que Mazatlán sigue siendo la preferencia de los turistas y que la zona rural sigue activa y con mucha presencia para que se vean beneficiados del turismo y derrama económica.

También reiteró que se está con la expectativa de que en todas las vacaciones de verano se llegue al millón de turistas en Mazatlán y tener una derrama económica de 5 mil millones de pesos, se llevan buenos números y se está muy agradecidos con la promoción turística que se realiza tanto a nivel nacional como a nivel nacional con el apoyo del Gobernador del Estado a través de la Secretaría de Turismo estatal que encabeza Mireya Sosa.

”Y pues se han visto reflejados los resultados con afluencia turística, con lugares llenos, van sólo los restaurantes esta semana nos reportaban que ha habido una derrama económica importante, solamente en esta semana de 120 millones de pesos de derrama económica, entonces esto demuestra como hemos estado con desarrollo turístico en nuestro municipio y vamos a continuar porque sabemos que la seguridad, y siempre lo he repetido y es primordial para nosotros los tres años de nuestro Gobierno garantizar la seguridad la seguridad para nuestros locales y turistas”, recalcó la Alcaldesa.