$!Implementan operativo para retirar basura en vialidades tras lluvias en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal de Servicios Públicos Municipal desplegó desde las primeras horas de este miércoles un operativo especial de limpieza a consecuencia de las lluvias registradas durante la madrugada.
A partir de las 05:00 horas, personal de los departamentos de Aseo Urbano, Parques y Jardines y Alumbrado Público comenzaron labores de limpieza en distintas zonas de la ciudad.
Estas acciones incluyen el retiro de basura, ramas y sedimentos arrastrados por las precipitaciones, así como la revisión de infraestructura urbana para prevenir acumulaciones de agua o posibles afectaciones.
El operativo se enfocó inicialmente en atender las rejillas pluviales ubicadas en puntos clave como la avenida Gabriel Leyva y Carretera Internacional, Puente Juárez, y los sectores como El Conchi, Emiliano Zapata y Fovissste Esperanza, donde el escurrimiento de agua es más intenso y representa mayor riesgo para la población.
De igual forma, se realizó barrido manual y recolección de residuos en zonas turísticas y de alta afluencia como Cerritos, Zona Dorada, Malecón, Centro Histórico y Olas Altas. Además, se efectuó un recorrido de supervisión en el Cerro de la Nevería y el Cerro del Vigía, a fin de identificar posibles deslaves o afectaciones por la humedad en zonas elevadas.
En la zona Centro de la ciudad, se prestó especial atención a las avenidas Roosevelt, Carnaval, Miguel Alemán y Aquiles Serdán, donde se limpiaron las rejillas para evitar encharcamientos y facilitar el flujo pluvial. El Gobierno Municipal reitera su compromiso con la ciudadanía para mantener una ciudad limpia, segura y funcional tras las lluvias.