$!Implementan operativo para retirar basura en vialidades tras lluvias en Mazatlán

MAZATLÁN._ Personal de Servicios Públicos Municipal desplegó desde las primeras horas de este miércoles un operativo especial de limpieza a consecuencia de las lluvias registradas durante la madrugada. A partir de las 05:00 horas, personal de los departamentos de Aseo Urbano, Parques y Jardines y Alumbrado Público comenzaron labores de limpieza en distintas zonas de la ciudad.





Estas acciones incluyen el retiro de basura, ramas y sedimentos arrastrados por las precipitaciones, así como la revisión de infraestructura urbana para prevenir acumulaciones de agua o posibles afectaciones. El operativo se enfocó inicialmente en atender las rejillas pluviales ubicadas en puntos clave como la avenida Gabriel Leyva y Carretera Internacional, Puente Juárez, y los sectores como El Conchi, Emiliano Zapata y Fovissste Esperanza, donde el escurrimiento de agua es más intenso y representa mayor riesgo para la población.



