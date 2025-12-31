$!Implementan operativo por fiestas de fin de año en Mazatlán; esperan cerca de 30 mil personas en el Malecón

Un Operativo de Seguridad y Logístico se implementa por las fiestas de Fin de Año y Año Nuevo en Mazatlán, y en la Avenida del Mar se esperan hasta cerca de 30 mil personas por la velada para esperar la llegada del 2026. Desde las 6:00 horas de este miércoles un tramo del paseo costero, entre las avenidas Insurgentes y Rafael Buelna, ya fue cerrado a la circulación vehicular por la instalación de un templete y más tarde sillas y mesas por este evento donde se tendrá la partición del cantante Roberto Junior; espectáculo de drones y fuegos artificiales. “Estamos ahorita haciendo un recorrido con las autoridades del Operativo de Seguridad y Logístico que tendremos y bueno, quiero agradecer a todas las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal que participan en este Operativo de Guadalupe Reyes y en este evento exclusivo de la fiesta de Fin de Año”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

En entrevista durante un recorrido por el lugar, agregó que en el Operativo de Seguridad en mención para estas fiestas de Fin de Año participan 128 elementos por parte del Municipio, tanto de la Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil y del Escuadrón Acuático. ”Además participan lo que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional,la Marina, el Ejército y la Policía Estatal, entonces estamos muy contentos, ahorita en este Operativo de Guadalupe Reyes son más de 2 mil personas las que participan y en este evento en específico lo que estamos buscando es que toda el área, el perímetro que va estar delimitado de esta fiesta sea debidamente asegurado”, subrayó. “Van a estar aquí binomios caninos, vamos a estar checando toda el área que esté debidamente asegurada, se mandó pertinentemente con anticipación oficios a todos los comercios, a todos los hoteles que están en esta zona para que tomaran precauciones debido al cierre de las vialidades que se empezaron a hacer desde muy temprano, desde las seis de la mañana”.

Precisó que ya comenzó la instalación de los escenarios y se supervisa que todas las medidas de seguridad y protección civil sean debidamente cuidadas. En el ingreso a esta zona se aplicarán medidas de seguridad como no traer objetos punzocortantes y el acceso comenzará a partir de las 21:00 horas a este lugar donde se espera que asistan miles de personas y se espera que sea un gran cierre de año. Dio a conocer que se instalarán unas 400 sillas y algunas mesas, pero se sabe que a la gente le gusta estar circulando por esta área, que le gusta estar bailando y tomarse fotografías a lo largo del Malecón. El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, dijo que no se permitirá el ingreso de gente con objetos que puedan poner en peligro a las personas, en los accesos se harán revisiones, la entrada es libre tanto por la Avenida Insurgentes como por la Avenida Rafael Buelna. “Obviamente ya tenemos nuestro dispositivo listo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Secretaría de Seguridad Pública Municipal y obviamente la Secretaría de Marina, tendremos personal ya listo para el resguardo de lo que viene siendo aquí el evento, ya posteriormente el Escuadrón de rescate Acuático hará un barrido junto con Seguridad Pública en lo que es el área de playa para evitar que tengamos ahí un objeto que nos pudiera causar algún problema”, recalcó Osuna Tirado.