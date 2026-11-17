Revisiones a establecimientos nocturnos, acercamientos con responsables de negocios y presencia de corporaciones de seguridad fueron algunas de las acciones que autoridades municipales expusieron durante la Vocería de Seguridad, ante los recientes hechos de violencia que se han registrado en Mazatlán.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Remigio Cruz Domínguez, detalló la implementación de estas acciones después del ataque en un establecimiento de la Zona Dorada que dejó una persona sin vida y otra lesionada.

Explicó que se mantiene comunicación con los responsables de bares y otros establecimientos para conocer sus necesidades e identificar condiciones de vulnerabilidad.

“Respecto a las actividades de seguridad de los tres niveles de Gobierno en la Zona Dorada, implementamos el aspecto de la socialización. Como una acción nos acercamos a los responsables de los negocios para escucharlos y conocer si entre ellos existe alguna vulnerabilidad”, comentó.

“Durante todas las semanas se implementaron revisiones de bares y cantinas y se aproximó un servicio a inmediaciones de cada uno de estos negocios, de tal manera que no se presenten este tipo de incidentes”, agregó.

Actualmente se están realizando las revisiones correspondientes, añadió, además de contar con presencia de elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policía Municipal en las inmediaciones de los negocios.

Además, destacó que las autoridades mantienen reuniones en la Mesa de Paz para revisar las necesidades de seguridad y organizar los operativos en el municipio.