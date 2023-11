Por la celebración del Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre se implementará un Operativo de Seguridad en el interior y exterior de los panteones públicos y privados en Mazatlán, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

Agregó que las indicaciones que se tenían hasta el pasado 27 de octubre eran que no se permitirá el ingreso de bandas o grupos musicales a los camposantos, tampoco bebidas alcohólicas ni alimentos.

”Ya conocemos el reglamento que está del dominio público en los ingresos a los panteones, hay que consultarlo como tal, de antemano les podemos comentar que no hay bebidas embriagantes, no armas blancas, no botellas de cristal, no alimentos, no bebidas, no música en general”, expresó Ruiz Gastélum.

Para el caso del Halloween no se permitirá en los disfraces el uso de armas de fuego, aunque sean de juguete y quien se le sorprenda haciendo desmanes se le turnará ante el Juez de Barandilla.

Precisó que en el Operativo de Seguridad por el Día de Muertos participarán cerca de 250 elementos y será de las 7:00 horas de este miércoles 1 de noviembre a las 19:00 horas del jueves 2 de noviembre.

Como la celebración es entre semana es probable que no se tenga tanta afluencia de personas a los camposantos como en años anteriores cuando es el fin de semana, pues posiblemente algunas personas asistan antes y el fin de semana siguiente, pero en el operativo se estará al pendiente de cualquier incidente que se pudiera presentar, continuó.

Hasta el momento algunas personas ya han acudieron a dejar flores o a limpiar las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron, pero se espera que la mayor afluencia a los panteones públicos y privados tanto de la zona urbana como rural de Mazatlán sea este 1 y 2 de noviembre.