Implementarán operativo de seguridad en panteones de Mazatlán por celebración del Día de las Madres

Por la celebración del Día de las Madres, el domingo 10 de mayo se implementará un operativo de seguridad en el interior y exterior de los panteones de Mazatlán, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Vamos a estar desplegados toda la Coordinación de Protección Civil con las unidades y ambulancias precisamente para estar en recorridos y haciendo puntos fijos en algunos panteones este 10 de mayo por la visita de los camposantos”, añadió.

Agregó que se abocarán al resguardo de las personas que acudan a visitar las tumbas de sus mamás que ya fallecieron.

“Obviamente la importancia y la recomendación cuando acudan a una hora cuando el sol estaba en su máximo apogeo pues estar bajo una sombra, usar ropa adecuada de manga larga, irse bien hidratados, no exponerse a tiempos prolongados de sol y sobre todo usar bloqueador solar los que vamos a estar ahí en los campos santos”, expresó Osuna Tirado.

Dijo que el operativo se realizará tanto en panteones de la zona urbana como de la zona rural de Mazatlán y como el 10 de mayo será domingo se espera que haya una afluencia importante de personas a los panteones.

“La estaremos cuantificando básicamente ese día, por ser un día domingo se espera que tengamos bastante afluencia, es un día inhábil, podremos decirlo, para la mayor parte de las personas, y sí se espera que tengamos un domingo muy concurrido en los panteones”, reiteró.

También dijo que en el operativo participarán elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.