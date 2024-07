MAZATLÁN._ El pasado fin de semana se respetó a medias el no dejar basura en los lugares turísticos, pero el próximo fin de semana se implementará un operativo más estricto contra quienes ingieren bebidas alcohólicas en la vía pública para que no afecten al medio ambiente ni a los huéspedes de los hoteles con mucho ruido por la música que ponen, dijeron el Alcalde y y Secretario de Seguridad Pública Municipal.

“Se respetó a medias, el siguiente fin de semana tenemos un operativo un poquito más estricto, incluso no nada más ahí, tenemos ahí un foco en Cerritos, precisamente en los accesos de playa, los que están por allá por el Estero del Yugo que dejan basura tirada ahí a un lado, vamos a implementar un operativo que no van a poder estar ahí haciendo el desorden que se hace normalmente, porque se suben al camellón, porque van y dejan un basurero, se lo agarran de cantina, entonces no, hay que establecer el orden”, expresó Édgar González Zataráin.

“A muchos no les va a gustar, a quiénes, a los que ponen el desorden, pero a los que quieren el orden, a los que van al día siguiente a bañarse a la playa, que son mazatlecos y que quieren ir a visitar pues no les gusta que tengamos ese tipo de escenarios, entonces tenemos que irnos con las mayorías y las mayorías obviamente quieren una ciudad ordenada y limpia, entonces vamos a trabajar, esto tiene que quedar, yo siempre he dicho no queda a la primera, el asunto es que vayas ajustando hasta que quede”.

Precisó que se respetó la disposición a medias porque todavía hay gente que se resiste y termina el operativo y regresa al lugar donde ya se le retiró y hay que volver a retirarla.

“A medias porque hay gente que todavía se resiste y obviamente termina el operativo y regresan y hay que volver a andar detrás de ellos, o sea, vuelven, insisten, persisten y ahí están”, expresó González Zataráin.

Por su parte el titular de la SSPM, Jaime Othoniel Barrón Valdez, manifestó que la semana pasada se tuvo 508 detenciones, 303 por alterar el orden público, 143 por actos de molestia, 24 por portar armas punzocortantes y de postas o de diábolos, 15 por alterar el orden familiar, 11 por conductor un vehículo sin respetar señalamientos y 12 por otros motivos, además hubo 6 detenidos por delitos, uno por transitar en un vehículo con reporte de robo y 5 por contar con órdenes de aprehensión y aseguraron dos motocicletas con reporte de robo y 14 armas punzocortantes.

Precisó que en el caso de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública se le detiene no por ese hecho o por convivir, sino cuando están realizando actos de molestia y por daños al ambiente.

“Sí hubo detenidos, de hecho en las detenciones estamos teniendo criterio en ese rubro, estamos haciéndolo solamente cuando ingieren la bebida alcohólica y alteran el orden, porque por ingerir bebidas alcohólicas son muchísimas las personas que lo hacen, pero si lo hacen con responsabilidad, tranquilidad, si están dos, tres personas en el malecón conviviendo de manera tranquila pues nosotros utilizamos ese criterio y dejamos que las personas se diviertan siempre al pendiente de que no alteren, de que no se salga de ese nivel de tranquilidad”, reiteró Barrón Valdez.

“Todo el malecón, las bandas los sábados hasta la 1:00 de la mañana, es un acuerdo que se tiene, ahí se retiran a todas las personas, de hecho lo hacen de manera voluntaria, 15 minutos antes de la 1:00 de la mañana se retiran las bandas y se retiran las personas, queda ya sola la parte esa donde están las letras y las personas ya se dispersan en toda la franja turística”.

Dio a conocer que en el caso de la avenida Quirino Ordaz Coppel las personas que ingieren bebidas alcohólicas se les retira a las 23:00 horas.

“Es a las 11:00 de la noche, esa es una avenida que no debe de permitirse, el problema ahí es más la contaminación, arrojan la basura al agua, o sea, esa es una cuestión que a nosotros nos obliga también a retirar a las personas antes, a veces a las 10:00 de la noche, otra cuestión también es el ruido, entonces generan muchísimo ruido, ponen vehículos con música muy alta y nosotros tenemos que tomar la decisión de retirarlos porque también hay personas que desean dormir, muchos hoteles que están ahí que reportan ese tipo de situaciones”, recalcó.

“Pero lo más importante para nosotros es la contaminación y la alteración del orden”.

Añadió que por esos mismos motivos se retira a las personas de los accesos a las playas en el área de Cerritos.

“Lo que evitamos más que se mantengan en el acceso es que ingresen a las playas, también generan una serie de reportes porque están muy pegados a la zona hotelera y también hay muchas llamadas de que los retiremos, todo tiene que ver con el ruido, no tanto es la cuestión de que se encuentren ahí ingiriendo bebidas o conviviendo, sino que generan una contaminación y un ruido excesivo, si se controlara eso tal vez la situación fuera de otra forma y pudieran convivir en esa zona, pero si generan una alteración al orden nosotros tenemos que atenderla”, continuó.

“Nosotros verificamos que recojan todas las botellas, lo que tengan, de hecho sí lo hacen, de hecho es muy raro que las personas se resistan, casi todos a una sola indicación se retiran, muchas veces ven que estamos ahí porque llegan unos y se van otros, es un trabajo que tenemos que estar haciendo diario, estarlos retirando, entendemos nosotros es un periodo vacacional”.