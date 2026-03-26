Implementarán Par Vial en Avenida Gaviotas durante Semana Santa

En busca de agilizar la circulación vehicular en una parte de la Zona Dorada de Mazatlán, durante la Semana Santa se implementará el Par Vial en la Avenida Gaviotas, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Es decir, durante esos días se cambiará el sentido a dicha avenida que normalmente es para transitar de sur a norte, ahora será nada más de norte a sur.

“Por parte de la Mesa de Construcción de Paz que tenemos todos los días y que todos los días estamos viendo las diferentes estrategias que se tienen para mejorar el tránsito, bueno pues ya se tiene contemplado el Par Vial de Semana Santa”, dijo Palacios Domínguez.

“Les vamos a pedir a ustedes que nos apoyen porque vamos a lanzar unos póster para difundir cómo va ser la circulación y que todas las personas, sobre todo los locales y sepan cómo se puede transitar”.

Agregó que estas acciones comenzarán desde el 29 del presente mes.

“El día 29 comenzaríamos, prácticamente ya iniciamos porque el día de hoy ya salen los niños de clase”, añadió la Presidenta Municipal.

El cambio de sentido se hará en la Avenida Playa Gaviotas, de Camino al Mar a Playa Plaza Pacífico.

También se contemplan cierres momentáneos en la Avenida del Mar, frente a las letras de Mazatlán, porque ahí se aglomera la gente.