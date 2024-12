$!Importante, que estudiantes tengan más acercamientos al mundo real de las empresas: Gutiérrez Aladro

”Nosotros ya tenemos un semestre empresarial, nuestros alumnos hacen un semestre en la empresa, en el futuro vemos tres semestres en la empresa, en el futuro es en agosto (próximo), los alumnos van a empezar a tener muchas más interacciones en la empresa, van a tener más periodos de trabajo dentro de las empresas, por qué, porque necesitamos acercarnos al mundo real, para que no desaparezca la educación se tiene que eliminar la brecha que hay entre el académico y el empresario, si no, bye”, agregó.

En nivel medio superior y superior para que no desaparezca la educación se tiene que eliminar la brecha que hay entre el académico y el empresario, enfatizó el vicerrector del Sistema Tecmilenio, Luis Gutiérrez Aladro.

Al participar en la charla “El reto de la productividad en tiempos emergentes” en el auditorio del Tecmilenio Campus Mazatlán ante empresarios y egresados de dicho sistema educativo, agregó que es muy fácil decirle a los colaboradores que se les compró un curso en línea para que se meten a él, pero nada más lo va a acabar un 12 por ciento, pero si se tiene un buen acompañamiento la tasa sube al 38 por ciento, pero depende de que haya un ser humano detrás de la computadora y que un profesor esté detrás de la computadora y que no solamente la inteligencia artificial esté contestando preguntas.

”¿Entonces cómo nos acercamos?, metiéndonos más a la empresa como lo hacen en algunas de estas universidades (extranjeras, como varias de Estados Unidos), por ejemplo Southern New Hampshire University, tiene programas de acompañamiento muy fuertes, ellos saben que tienen que acompañar al alumno cuando el alumno toma clases remotas”.

”Voy a hacer (la comparación o símil) oye esa carrera ya está saturada, no se necesitan egresados con ese perfil, te voy a recalcular otra ruta por la que que te puedes ir más rápido o te puedes ir mejor o no vas a pagar tanto o si iban a pagar tanto, oye yo quiero hacer escala, necesito llegar a la gasolinera, necesito llegar a comprar algo, Google Maps o la herramienta que quieran te ayuda, te dice mira aquí te puedes parar, aquí te puedes salir, aquí puedes regresar al camino , te recalculo el tiempo de egreso”, explicó.

El vicerrector del sistema educativo Tecmilenio dijo que le gusta mucho el acrónimo de MAPS y no importa que digan que se confunde con Google Maps pues este indica la ruta para desplazarse de un lugar a otro y si hubiera tráfico en una ruta va decir que ya está saturada, por lo que el conductor puede tomar otra.

Óscar García reiteró que a lo que se le está apostando es al acompañamiento consciente y la responsabilidad que se traes es ir a convencer a los empresarios sobre este modelo y decirles que cuando se va a alta velocidad y ellos viajan a velocidad baja lo primero que se tiene que hacer es frenar.

”Y lo único que no podemos hacer es frenar, nosotros no debemos frenar, nosotros queremos ayudar en ese proceso, para mi la invitación a Luis fue eso, crear esa sensibilización, le agradezco muchísimo, que se haya dado el tiempo de estar en Mazatlán”, reiteró el director general del Tecmilenio Campus Mazatlán tras pedirles a los empresarios que contesten la respectiva encuesta que se les enviará al respecto a partir del miércoles.

”Hoy hay que sumar por Sinaloa, somos más los buenos que los malos (dijo sobre la crisis de inseguridad que vive la entidad), no permitamos que los malos sigan haciendo lo que no hicieron, hasta hoy... no deben gritarnos que los malos, los irresponsables con su discurso de todo le decimos amor a México, y bueno, nos toca a nosotros hacerlo (trabajar por el bien de Sinaloa y México), hay mucha gente aquí, aquí estamos”.