MAZATLÁN._ La planta de procesamiento de atún más grande de América Latina, Pescados Industrializados, Sociedad Anónima, impresionó al Embajador de Francia en México durante una visita que realizó al lugar donde diariamente se producen 3 millones de latas de dicho pescado.

“Acabo de visitar una empresa muy importante, una empresa de Sinaloa, la empresa Pinsa, una empresa de pesca y de procesamiento de atún y realmente nos quedamos todos muy impresionados por el tamaño de esta empresa, por su trabajo, una empresa que produce cada día 3 millones de latas de atún, son números increíbles y muy impresionantes”, añadió Jean-Pierre Asvazadourian.

“Tuvimos la oportunidad de ver los atunes saliendo del barco y después de unas horas transformados en latas, son muchísimos productos distintos, diversos, así es que sí es importante de conocer la potencia de la industria pesquera en este estado”.

Agregó que ya se exporta atún a Francia, por ello tenía interés de conocer la planta de Pinsa en Mazatlán.

“Ya es el caso, es lo que descubrí es que hay muchas exportaciones del Grupo Pinsa hacia Europa, en particular hacia Francia en parte de productos congelados, así es que si ya existe este flujo por eso es que me interesó de ver cómo una empresa de este tamaño opera y eso me interesó muchísimo”, recalcó en entrevista con personal de medios de comunicación.