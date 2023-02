En tanto que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez, expresó al término del desfile que el evento transcurrió de manera tranquila, pero no se tenía hasta ese momento la cifra de asistencia de personas.

“Hasta ahorita tranquilo, no ha habido reportes de relevancia, hubo algunos detenidos nada más por alterar el orden público, todavía no me llega el reporte (de la afluencia de asistentes), ese reporte me llega un poquito más tarde”, dijo Barrón Valdez.