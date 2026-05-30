Impulsa Gobierno de Mazatlán programa de créditos a pequeñas y medianas empresas

MAZATLÁN._ Con el objetivo de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios del puerto, el Gobierno de Mazatlán anunció la apertura del programa “Impulso NAFIN+Estados Sinaloa”, una estrategia que les ofrecerá créditos accesibles y condiciones preferenciales.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó sobre este convenio que el Ayuntamiento firmó con la Secretaría de Economía y la Nacional Financiera, el cual otorga beneficios al financiamiento con hasta 60 mensualidades y sin comisiones por apertura para las empresas interesadas.

“El acuerdo es para fortalecer a empresas industriales, comerciales y de servicios. Los créditos blandos van desde 300 mil pesos hasta un millón y medio. Por parte del Gobierno municipal invertimos 3 millones, el Gobierno estatal invirtió otra parte y la Nacional Financiera invirtió una parte más, lo que hace una bolsa acumulada de 36 millones de pesos”, declaró.

“Se tiene este crédito para personas físicas, para personas morales; entonces, reiterar que vamos a tener tasas preferenciales, plazos de hasta 60 meses y no se requieren garantías ni tendrán comisiones por aperturas”.

Palacios Domínguez señaló que todas las empresas interesadas deben de cumplir ciertos requisitos importantes, tales como tener dos años de operaciones ante el SAT y un buen historial crediticio.

En caso de acreditar dichas solicitudes, deberán acercarse a las oficinas de Sedectur en el Parque Central.

“Es importantísimo para nosotros apoyar a los empresarios porque generan empleo, y así de esa manera tenemos una mejor economía aquí en el puerto de Mazatlán. Ya tenemos este convenio con la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa y ya pueden acudir a checar eso, porque los créditos varían dependiendo del monto que ellos necesiten”.



PARTICIPARÁ ALCALDESA EN ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE SHEINBAUM

Por otro lado, la Alcaldesa confirmó que estará viajando a Culiacán para formar parte del evento que conmemora el triunfo electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien convocó a todos sus militantes a diferentes concentraciones en todo el País este domingo 31 de mayo.

“Mañana vamos a estar ahí presentes. Es para nosotros un honor tener a la primera mujer Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, quien está defendiendo la soberanía nacional y vamos a estar ahí acompañándola el día domingo”, expresó.