Impulsa Gobierno de Mazatlán programa ‘Senderos de Paz’ en el Parque Central

MAZATLÁN._ Con el objetivo de concretar su idea de trabajar en la reconstrucción del tejido social, el Gobierno de Mazatlán anunció que sigue avanzando con el análisis de proyectos para poner en marcha el programa “Senderos de Paz” en el Parque Central.

Dichas conversaciones y planteamientos los presentó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez este viernes en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz, a la que también asistieron otras autoridades municipales, estatales y federales.

A través de un comunicado, se informó que se evaluaron varios proyectos inmediatos en la agenda del Gobierno municipal, los cuales tienen que ver con el programa nacional que se busca establecer en el otrora Bosque de la Ciudad.

Además, Palacios Domínguez dio a conocer las ventajas del espacio público perteneciente al Ayuntamiento de Mazatlán, donde se espera poder llevar a cabo actividades que fomenten la cultura, el deporte y la educación en las y los ciudadanos.

Asimismo, durante la evaluación, también se destacaron los resultados que se han tenido semana con semana en el Operativo Nacional de Vacaciones de Verano 2025, los cuales se esperan puedan ser presentados pronto.

El programa “Senderos de Paz”, impulsado en todo el País por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se encarga de rescatar los espacios públicos para sacar un mejor aprovechamiento de la ciudadanía.