Impulsa Gobierno de Mazatlán proyecto para garantizar el agua en comunidades rurales

En la búsqueda por mejorar de manera sustancial el suministro de agua potable en al menos cinco comunidades, el Gobierno de Mazatlán puso en marcha un proyecto integral de infraestructura hidráulica en el poblado de El Vainillo, programa con visión enfocada en atender rezagos de abastecimiento en la zona rural.

Estrella Palacios Domínguez, Alcaldesa de Mazatlán, señaló que esta obra, desarrollada a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, beneficiará directamente a más de 3 mil habitantes de El Vainillo, La Tuna, San Francisquito, Lomas de Monterrey y Escamillas, donde actualmente el sistema de distribución presenta limitaciones ante el crecimiento de la demanda.

“En El Vainillo tenemos un proyecto integral de Jumapam que es muy necesario, en el cual se van a beneficiar a más de 3 mil personas y que inicia justamente en la Carretera Internacional”, comentó.

“Va a haber una introducción de tubería de la Carretera Internacional (México 15) hacia El Vainillo y es para mejorar el servicio de los poblados de esa región”, agregó.

Palacios Domínguez destacó que el proyecto contempla, en su primera etapa, la instalación de una nueva línea de conducción de mil 176 metros de longitud, siendo esta infraestructura la que sustituirá un sistema antiguo que ha quedado rebasado, permitiendo incrementar la capacidad de distribución y mejorar la presión del servicio en los hogares.

Asimismo, expresó que se tiene prevista una segunda fase orientada a fortalecer la operación del sistema mediante trabajos de rehabilitación.

Entre estas acciones, destaca la limpieza y modernización de los pozos 223 y 224, así como la instalación de nuevos equipos de bombeo, lo que permitirá optimizar la extracción y conducción de agua hacia las comunidades beneficiadas.

Palacios Domínguez comentó que estas obras forman parte de un plan integral que no solo busca resolver necesidades inmediatas, sino que además busca sentar bases para un servicio más efectivo y sostenible en el tiempo, especialmente en zonas que han enfrentado carencias en infraestructura básica.

“Esto es parte del proyecto integral que traemos de mejoramiento y rehabilitación para que se tenga acceso al agua en nuestra zona rural”, puntualizó.