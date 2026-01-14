Impulsa IMJU campaña para que estudiantes accedan a la Tarjeta Inteligente de transporte público

Con la finalidad de ampliar el acceso para las y los estudiantes a distintos beneficios del transporte público, el Instituto Municipal de la Juventud reforzó la estrategia para difundir la Tarjeta Inteligente de Identificación Estudiantil, la cual ofrece descuentos y que, a pesar de estar vigente desde el año pasado, aún cuenta con una cobertura limitada en Mazatlán.

Así lo dio a conocer la directora del IMJU, Arantxa Ahumada Rosas, quien destacó que, para esta campaña de difusión, se está realizando un trabajo en conjunto con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sostenible de Sinaloa, dependencia encargada de la entrega de estas tarjetas, tras analizar la poca participación juvenil por adquirir este beneficio.

Ahumada Rosas señaló que, de acuerdo con datos recabados por la Secretaría de Bienestar, solo entre el 5 y el 10 por ciento de la población estudiantil del puerto cuenta actualmente con la tarjeta, lo que motivó a fortalecer una campaña informativa conjunta para que más jóvenes conozcan y accedan a ella.

“Estamos trabajando en una campaña conjunta para difundir la tarjeta inteligente de identidad estudiantil, porque detectamos que solo entre el 5 y 10 por ciento de la población estudiantil en Mazatlán cuenta con este beneficio”, comentó.

La titular del IMJU expresó que la estrategia de difusión se diseñó de manera gradual y con enfoque educativo, teniendo la primera etapa enfocada a la educación básica, aprovechando el reciente regreso a clases, para posteriormente extender la promoción a niveles de educación media superior y superior, para así alcanzar a la mayor cantidad posible de estudiantes.

Ahumada Rosas destacó que la Tarjeta Inteligente de Identificación Estudiantil representa un apoyo directo a la economía de las familias, ya que esta facilita el traslado diario de los estudiantes y contribuye a reducir gastos asociados a la movilidad, lo cual es especialmente relevante para quienes deben recorrer largas distancias para asistir a sus centros educativos.

En este sentido, informó que aunque la tarjeta es un programa estatal, el trámite se realiza en las instalaciones del IMJU ubicadas en el Parque Lineal, con dirección Avenida Libramiento 2 464 Villa Carey, donde se brinda atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

En lo que respecta a los requisitos, Ahumada Rosas comentó que estos varían según el nivel educativo, así como si se trata de un trámite por vez primera, una reactivación o una sustitución.

Para la expedición por vez primera, en nivel básico se solicita constancia de preinscripción de la SEP para primer grado, constancia de estudio vigente en original, boleta del ciclo cursado, CURP impresa, cita impresa y la asistencia obligatoria del estudiante para la toma de la fotografía, además de que los menores deben acudir acompañados por su madre, padre o tutor.

En el caso de nivel medio superior y superior, se requiere constancia de estudios del semestre en curso en original, ficha de pago del semestre original y sellada, identificación oficial o escolar con fotografía, CURP impresa, cita impresa y la presencia obligatoria del estudiante para la toma de fotografía, donde los menores deben también presentarse con madre, padre o tutor, aunque en trámites posteriores el tutor podrá acudir en su representación.

En el caso de sustitución de tarjeta, para el nivel básico se debe presentar constancia de preinscripción de la SEP en el caso de primer grado, constancia de estudios vigente en original, boleta del ciclo cursado, tarjeta anterior y cita impresa.

Para nivel medio superior y superior, se solicita constancia de estudios del semestre en curso en original, ficha de pago del semestre original y sellada, así como la tarjeta vigente y la cita impresa.

Para la reactivación, en nivel básico se debe presentar constancia de estudios del ciclo escolar actual en original, boleta del ciclo cursado, la tarjeta en condiciones legibles y sin daño, así como la cita impresa.

En nivel medio superior y superior, se solicita constancia de estudios del semestre en curso en original, ficha de pago del semestre original y sellada, la tarjeta legible y en buen estado, además de la cita impresa.

Finalmente, Arantxa Ahumada Rosas destacó que esta campaña de difusión no solo busca incrementar el número de tarjetas entregadas, sino también el garantizar un acceso más equitativo al transporte público, fortalecer la permanencia escolar y consolidar un apoyo que incide de manera práctica en el desarrollo educativo de la juventud mazatleca.