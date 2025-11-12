Impulsa ISDE en todo el estado proyecto Sinaloa Semillero de Campeones

El Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte impulsa en toda la entidad el proyecto Sinaloa Semillero de Campeones en busca de que la juventud y la niñez no se quede sin la oportunidad de destacar sus talentos en las diferentes disciplinas deportivas y fortalecer el tejido social.

“Estamos trabajando en un proyecto denominado Sinaloa Semillero de Campeones, que va enfocado básicamente a trabajar muy de cerca con toda la ciudadanía, pero la instrucción de nuestro señor Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, es trabajar de la mano con los municipios, con los alcaldes”, añadió el director Armando Camacho Aguilar, en entrevista antes de sostener una reunión privada con la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez y la directora de Instituto Municipal del Deporte, Paola Verde.

“Y estos a su vez fusionar todos los equipos deportivos de trabajo para llegar a las comunidades que es donde básicamente muchas veces queda la juventud y la niñez sin tener una oportunidad de destacar sus talentos, también es trabajar muy en coordinación con toda la población”.

Reiteró que la dependencia que preside está tratando de trabajar de la mano con los 20 municipios de la entidad, ellos son los encargados de la infraestructura deportiva y el Instituto en mención es el encargado de la promoción, de buscar y detectar los talentos desde temprana edad.

“Hay un Programa de Iniciación para después llevarlos a lo que viene siendo trabajo de alto rendimiento y buscar incrementar el potencial de los deportistas sinaloenses, entonces con este programa estamos tratando de que la promoción deportiva llegue a cada rincón del estado como lo ha indicado nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, pero que sea un trabajo muy bien tejido, muy bien programado y es por ello que estamos atendiendo situaciones demográficas para ver cuántos niños hay en cada comunidad, en cada sindicatura en una edad desde los 5 años hasta los 18 años”, continuó Camacho Aguilar.

“Y establecer los programas de trabajo en todas las distintas disciplinas que tiene el deporte, pero básicamente que sea a través de una metodología, que sea a través de una planeación, entonces ese es el trabajo que estamos iniciando, es un proyecto que queremos que rinda frutos en el corto plazo y de esa manera coadyuvar porque también este programa trae integrada Escuela para Padres a través de psicólogos, a través de nutriólogos, entonces es un programa muy ambicioso que rindiendo los frutos en el corto plazo yo creo que se va ver reflejado en un mejor tejido social”.

Reiteró que esto se impulsa en todos los municipios de la entidad y el engranaje es a través de sus institutos municipales del deporte para que éstos a su vez haya una fusión, una conjugación de los promotores deportivos que tienen los municipios y que tiene la federación a través del programa Ponte Pilas en Sinaloa y también de los promotores deportivos que tiene el Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte hacer una sóla fusión para que todo vaya en un sólo engranaje y se busque un mismo objetivo que es detectar, formar, orientar y el día de mañana se tengan mejores atletas muy bien identificados en cada rincón del Estado.

“Pero también que lleven una productividad transversal que vaya y refleje en una mejor sociedad sinaloense”, reiteró.

Precisó que actualmente están convocados en una mesa de trabajo los seis municipios del sur de Sinaloa, mañana estará en Salvador Alvarado dando la primera etapa de este proyecto y posteriormente se irá al norte, pues es un programa permanente que se traerá en todo el Estado.

“Esto es con toda la intención de fortalecer a Sinaloa y a todo su tejido social”, subrayó.

También dijo que el Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte está involucrado en todos los eventos deportivos en el que le hagan las invitaciones, hay algunos en los que directamente está muy al pendiente como el deporte federado, el deporte popular, pero también vienen de manera coyuntural otro tipo de eventos como el Maratón Pacífico en Mazatlán, una próxima carrera pedestre en Culiacán y se está al pendiente de cada uno de los eventos que se le invite y se le requiera.