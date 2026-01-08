$!Impulsa la actividad turística Mazatlán el arribo del Norwegian Bliss

CULIACÁN._ Una importante actividad turística fue la que se vivió este miércoles en Mazatlán con el arribo del crucero Norwegian Bliss, contando con la llegada de miles de visitantes que recorrieron y disfrutaron de los principales atractivos de la ciudad. La embarcación atracó en el puerto transportando un total de 4 mil 797 pasajeros y mil 622 tripulantes, lo cual significó un impulso al turismo y comercio de la ciudad al generar una derrama económica directa en comercios, servicios y operadores turísticos locales.

Los cruceristas aprovecharon el lapso aproximado de 10 horas en que el crucero permaneció en Mazatlán para conocer su diversidad de atractivos naturales, culturales e históricos. Uno de los puntos con mayor afluencia de turistas durante su estadía fue el mirador sobre el Cerro del Vigía, donde los visitantes disfrutaron de las vistas panorámicas del Océano Pacífico, El Faro y de la ciudad, además de recorrer los espacios comerciales ubicados en la zona, donde adquirieron artesanías, recuerdos y productos locales, favoreciendo directamente a los pequeños comerciantes y prestadores de servicios.

Asimismo, el Paseo Olas Altas fue otro de los espacios más visitados al tratarse de una zona tradicional que concentra historia, cultura y paisajes, donde los cruceristas realizaron recorridos por distintos monumentos y sitios emblemáticos. Entre los principales puntos de encuentro donde se reunieron los viajeros fue el callejón Liverpool, un espacio destinado para admirar el legado artístico del grupo The Beatles y la cultura pop inglesa.

Además, también pudieron apreciar la estatua del reconocido biólogo marino francés, Jacques Cousteau, ubicada a un costado de la Carpa Olivera, punto que forma parte del legado cultural y turístico del puerto y que continúa siendo referente para quienes visitan Mazatlán por vez primera. La experiencia turística se extendió hacia la Glorieta Sánchez Taboada, donde los visitantes disfrutaron del tradicional espectáculo de los clavadistas, actividad que se mantiene como uno de los mayores atractivos de la zona y que refleja la identidad turística del puerto.