$!Impulsa Mazatlán regulación de litoral para evitar crecimiento desordenado en playas

Con el objetivo de garantizar un desarrollo turístico ordenado y sostenible, el Gobierno de Mazatlán a través de la Operadora y Administradora de Playas impulsa una estrategia de regulación del litoral basada en la gestión de Acuerdos de Destino, figura que permitirá al municipio tener mayor control sobre el uso de las zonas costeras.

El titular de la dependencia, Ángel García Contreras señaló que a través de este mecanismo se busca priorizar la conservación y el ordenamiento de playas que actualmente no presentan una alta densidad de servicios, anticipándose así a posibles escenarios de saturación derivados del crecimiento turístico.

“Estamos tramitando lo que se llama el Acuerdo de Destino, que para un particular es una concesión, pero en el caso del gobierno es para uso ornamental y de conservación. Esto nos va a permitir tener el control de esas zonas y regular su desarrollo”, comentó.

García Contreras detalló que los acuerdos de destino permiten al gobierno municipal asumir la administración de espacios de playa bajo un enfoque estático y de conservación, lo que impediría que se otorguen nuevas concesiones sin una planeación previa.

Con esto, el Ayuntamiento de Mazatlán tendría la facultad de regular de manera directa la instalación de servicios turísticos.

“Al tener nosotros el Acuerdo de Destino, ya está bajo el resguardo del Ayuntamiento a través de la Operadora de Playas, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no va a poder dar concesión ni permiso, porque nosotros ya tendríamos prioridad”, dijo.

En este sentido, el funcionario destacó que esta estrategia responde a la necesidad de evitar el crecimiento masivo y desordenado en el litoral mazatleco, estableciendo criterios claros basados en estudios de capacidad de carga de cada ecosistema, con el fin de determinar cuántos servicios puede soportar cada playa sin afectar su equilibrio ambiental.

Asimismo, indicó que el modelo permitirá autorizar de manera controlada los servicios que demande la actividad turística, garantizando que su desarrollo sea acorde a las condiciones naturales de cada zona y evitando la proliferación indiscriminada de negocios en la franja costera.