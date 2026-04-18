$!Impulsa Mazatlán regulación de litoral para evitar crecimiento desordenado en playas

Con el objetivo de garantizar un desarrollo turístico ordenado y sostenible, el Gobierno de Mazatlán a través de la Operadora y Administradora de Playas impulsa una estrategia de regulación del litoral basada en la gestión de Acuerdos de Destino, figura que permitirá al municipio tener mayor control sobre el uso de las zonas costeras.
El titular de la dependencia, Ángel García Contreras señaló que a través de este mecanismo se busca priorizar la conservación y el ordenamiento de playas que actualmente no presentan una alta densidad de servicios, anticipándose así a posibles escenarios de saturación derivados del crecimiento turístico.
“Estamos tramitando lo que se llama el Acuerdo de Destino, que para un particular es una concesión, pero en el caso del gobierno es para uso ornamental y de conservación. Esto nos va a permitir tener el control de esas zonas y regular su desarrollo”, comentó.
García Contreras detalló que los acuerdos de destino permiten al gobierno municipal asumir la administración de espacios de playa bajo un enfoque estático y de conservación, lo que impediría que se otorguen nuevas concesiones sin una planeación previa.
Con esto, el Ayuntamiento de Mazatlán tendría la facultad de regular de manera directa la instalación de servicios turísticos.
“Al tener nosotros el Acuerdo de Destino, ya está bajo el resguardo del Ayuntamiento a través de la Operadora de Playas, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no va a poder dar concesión ni permiso, porque nosotros ya tendríamos prioridad”, dijo.
En este sentido, el funcionario destacó que esta estrategia responde a la necesidad de evitar el crecimiento masivo y desordenado en el litoral mazatleco, estableciendo criterios claros basados en estudios de capacidad de carga de cada ecosistema, con el fin de determinar cuántos servicios puede soportar cada playa sin afectar su equilibrio ambiental.
Asimismo, indicó que el modelo permitirá autorizar de manera controlada los servicios que demande la actividad turística, garantizando que su desarrollo sea acorde a las condiciones naturales de cada zona y evitando la proliferación indiscriminada de negocios en la franja costera.
Por otro lado, en lo que respecta a los establecimientos que ya operan en estas áreas, García Contreras precisó que se respetarán las concesiones previamente otorgadas bajo el principio de antigüedad, aunque en las zonas donde el municipio obtenga acuerdos de destino, la autorización de nuevos servicios quedará bajo su regulación directa.
“El objetivo es ordenar el crecimiento en estas zonas, que no se genere de manera masiva, sino conforme a los estudios de carga de cada playa y ecosistema que permita que no se generen más playas como la Pinitos”, declaró.
Las zonas de playa para las que se buscará el Acuerdo de Destino serán aquellas certificadas en áreas públicas, siendo mil 350 metros sobre la Avenida del Mar, desde la altura de la calle Isla de Chivos hasta la Avenida Insurgentes.
Así como también un área de playa de 300 metros en Zona Dorada, ubicada a la altura de la calle Julio Berdegué Aznar.
García Contreras destacó que la estrategia estará vinculada con los procesos de certificación de playas, ya que permite mantener las condiciones ambientales y de orden necesarias para conservar dichos reconocimientos, fortaleciendo así la imagen del destino a nivel nacional.
“Lo que queremos es garantizar que el crecimiento turístico no afecte el entorno natural, sino que se mantenga un equilibrio entre la conservación de las playas y el desarrollo de servicios para los visitantes”, puntualizó.
DATO
Mazatlán ha avanzado en la certificación de playas como parte de su política ambiental y turística, pues durante el mes de diciembre se sumaron mil 650 metros de litoral certificado ubicados sobre la Avenida del Mar y 300 adicionales en Playa Gaviotas, en base al cumplimiento de estándares de limpieza, calidad ambiental y participación social.
Actualmente, el puerto cuenta con 10 playas certificadas y mantiene la meta de alcanzar 15 durante la presente administración, donde a través de este proceso no solo busca incrementar el número de playas reconocidas, sino también ordenar su desarrollo, priorizando aquellas zonas con menor presencia de servicios para evitar su saturación y garantizar su conservación a largo plazo.