Impulsa Mazatlán turismo de congresos académicos en Sinaloa

Del 14 al 21 de abril, Mazatlán será sede del 37 Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura ENEA 2026, impulsando el turismo de congresos y la sostenibilidad urbana con la presencia de especialistas.

De acuerdo a un comunicado, este espacio de colaboración para estudiantes de arquitectura de todo el País se enfocará en temáticas de sostenibilidad urbana.

Las actividades se desarrollarán en el Teatro Ángela Peralta, la Casa Haas y el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El encuentro es organizado por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Sinaloa e impulsado por la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana.

Este organismo agrupa a las principales escuelas y facultades de arquitectura del País, promoviendo la vinculación académica, el intercambio de ideas y la mejora continua en la enseñanza de la arquitectura.

Cada edición del ENEA se realiza en una sede distinta de México, siendo en esta ocasión la Universidad Autónoma de Sinaloa la institución anfitriona.

Alejandro Higuera Osuna, subsecretario de Industria de Reuniones de la Sectur Sinaloa, indicó que se trata del evento académico más importante a nivel nacional en la formación de estudiantes de arquitectura.

“Vienen estudiantes de diferentes universidades del País, un evento muy importante que nunca se ha hecho en Mazatlán, donde vamos a tener jóvenes que estudian la carrera de arquitectura, además de que vienen especialistas, gente de la academia que tiene que ver con la arquitectura y qué mejor que sea en Mazatlán”, afirmó.

Edgar Alonso Campos Ramírez, director de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Sinaloa Mazatlán, destacó el impacto nacional del evento.

Informó que el encuentro durará ocho días y contará con conferencias de la arquitecta Tatiana Bilbao, quien diseñó el Gran Acuario Mazatlán; y del arquitecto Román Meyer Falcón, ex Secretario de Desarrollo Agrario y Territorio.

También participará Zaida Muxi, urbanista con perspectiva de género.

Los organizadores esperan la asistencia de más de 250 personas, entre estudiantes y sus acompañantes. Se estima una derrama económica superior a 7 millones de pesos para Mazatlán.

El subsecretario Higuera Osuna enfatizó que Mazatlán puede ser un puerto de congresos y académico, no solo turístico.

“La UAS es una de las universidades con mayor número de estudiantes en el País y aquí podemos recibirlos para desarrollar este tipo de actividades”, expresó.

Carlos Enrique Osuna Zamora, docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, agregó que estos eventos permiten entender cómo otras universidades y alumnos de arquitectura del País interpretan las ciudades.

“A través de estos congresos podemos encontrar soluciones que probablemente anteriormente no habíamos pensado ante problemáticas que se encuentran dentro de nuestra ciudad, tanto en lo urbano como en el paisaje y específicamente en Mazatlán, es una ciudad muy rica en cuanto a recursos naturales y paisajes”, detalló.

Ernesto Palafox, coordinador de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, comentó que este evento es fundamental para la formación de futuros arquitectos, ya que promueve la innovación, la creatividad y la colaboración interdisciplinaria.

“La arquitectura es un pilar clave para el desarrollo económico y turístico de nuestras ciudades; Mazatlán es una ciudad con un rico patrimonio arquitectónico y cultural y estamos seguros que los participantes de este encuentro encontrarán inspiración en nuestra ciudad y contribuirán al crecimiento de la región”, señaló.