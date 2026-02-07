$!Impulsa Sectur turismo regenerativo en humedales y manglares de Mazatlán

Mazatlán avanza en la diversificación de su vocación turística en busca de promover sus humedales, esteros y manglares como espacios de conservación, aprendizaje y turismo responsable, integrándose como una estrategia estatal alineada con la Agenda 2030 y el modelo de turismo regenerativo. Como parte del Programa de Sustentabilidad Turística Ambiental, la Secretaría de Turismo de Sinaloa inició actividades mensuales enfocadas en la protección del entorno, por lo que en el marco del Día Mundial de los Humedales, se realizó un recorrido de familiarización con tour operadores, divulgadores científicos y medios de comunicación en el Estero de la Isla de la Piedra, uno de los principales sistemas de manglares del sur de Sinaloa. La subsecretaria de Planeación de la Sectur, Celia Jáuregui Ibarra, señaló que que esta estrategia busca generar conciencia continua entre visitantes y locales a través de este nuevo modelo de turismo, como parte de una de las tantas opciones que el destino tiene para ofrecer.









“El compromiso permanente es sensibilizar sobre esta dinámica que hoy cobra fuerza, que es el turismo regenerativo y que no solo implica llevarse la basura, sino también el tratar de dejar los espacios mejor de cómo los encontramos”, comentó. “Queremos que aprendamos que Mazatlán no solamente son actividades de playa o buena gastronomía, sino también espacios de tranquilidad, conocimiento, ciencia y sensibilidad ambiental, como los manglares de la Isla de la Piedra”. Jáuregui Ibarra señaló que estos recorridos también tienen como finalidad ampliar la oferta que los prestadores de servicios puedan presentarle a los turistas tanto extranjeros como nacionales. “La invitación a los tour operadores es precisamente para eso, para que amplíen su oferta. Este viaje de familiarización es para que sepan que estos ecosistemas existen y pueden convertirse en una alternativa muy atractiva tanto para quienes nos visitan como para los propios mazatlecos”, expresó.









El Estero de la Isla de la Piedra forma parte del complejo lagunar Huizache-Caimanero, reconocido internacionalmente por ser un humedal RAMSAR, el cual alberga manglar blanco, negro y rojo, especies protegidas. Además, estos tipos de humedales funcionan como barrera natural ante tormentas y erosión, además de ser refugio de aves migratorias, reptiles, mamíferos y diversas especies acuáticas, superando el centenar de tipos de fauna marina. La subsecretaria de Turismo señaló que este programa contempla integrar estos destinos en la ruta de “Enamórate de Sinaloa” y mantener visitas mensuales con la finalidad de promover este tipo de turismo.







En paralelo, la Dirección de Ecología Municipal impulsa la campaña “Cuidemos los Manglares”, orientada a fomentar el respeto, la limpieza y el uso responsable de estos espacios, por lo que las autoridades recalcaron que los recorridos se realizan en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y especialistas, los cuales supervisan la capacidad de carga y medidas necesarias para evitar afectaciones al ecosistema. De esta forma, Mazatlán se perfila para abrir una nueva etapa turística que combina la conservación, educación ambiental y experiencias de bajo impacto, con la meta de atraer a visitantes más conscientes y fortalecer el patrimonio natural del puerto a largo plazo.