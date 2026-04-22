Impulsan actividades deportivas y artísticas para estudiantes de Mazatlán

Con el objetivo de fomentar la participación juvenil y fortalecer la confianza entre estudiantes, el Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán alista una serie de actividades deportivas y culturales, las cuales se estarán desarrollando previo a la celebración del Día del Estudiante, que se celebra el 23 de mayo.

Así lo dio a conocer la directora del IMJU, Arantxa Fernández Ahumada, quien señaló que el programa de actividades deportivas contempla torneos de baloncesto, fútbol y patinaje, así como una carrera en el Parque Central, las cuales estarán dirigidas principalmente a estudiantes de secundarias y preparatorias.

“La idea es que no sea un solo día, sino varios días, aunque las fechas aún no están confirmadas. La convocatoria será por escuelas, donde en la mañana será el área deportiva y por la tarde se abrirá al público”, comentó.

Asimismo, Fernández Ahumada destacó que será durante la tarde cuando se lleven a cabo las actividades con un enfoque más cultural, donde se prevé la instalación de un bazar de emprendedores y la habilitación de escenarios donde jóvenes expresen su talento a través de la música, teatro y otras manifestaciones artísticas.

“Esperamos alrededor de 500 alumnos y la idea es que cada escuela inscriba uno o dos equipos en todas las áreas. Tenemos muy buena relación con secundarias y preparatorias, tanto estatales como federales”, declaró.

La titular del IMJU destacó que el objetivo es brindar a los participantes un espacio digno para mostrar su talento y, al mismo tiempo, acercar a la comunidad a las propuestas creativas de las nuevas generaciones.

Además, comentó que aunque las fechas aún no han sido definidas, la intención es que las actividades se desarrollen a lo largo de varios días y no se limiten a una sola jornada, con el fin de ampliar su alcance y permitir una mayor participación tanto de estudiantes como del público en general.

Fernández Ahumada destacó que este tipo de iniciativas no solo promueven el deporte y la cultura entre la juventud, sino que además contribuyen a generar entornos de sana convivencia, fortalecen el sentido de pertenencia entre los jóvenes y abren canales de acercamiento que pueden resultar clave para su desarrollo integral.