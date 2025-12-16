$!Impulsan campaña ¡Festeja Seguro! para que fiestas decembrinas no se conviertan en una situación lamentable

MAZATLÁN._ A nivel estatal se impulsa la campaña ¡Festeja Seguro! en busca de poner en las manos de los ciudadanos la información que pueda ayudar a salvar vidas de manera preventiva en las fiestas decembrinas, por lo que se hacen recomendaciones sobre el uso de pinos y luces navideñas, veladoras y evitar el uso de pirotecnia. “Esta campaña tiene como objetivo poner en las manos de todos los ciudadanos la información que pueda ayudar a salvar vidas de manera preventiva, la campaña se llama ¡Festeja Seguro!, trae información sobre pinos navideños, cuáles son las situaciones que se pueden presentar con un pino navideño y cómo lo podemos prevenir”, dijo el Comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez. Precisó que en esta campaña trabajan los comandantes de los cuerpos de Bomberos de todo el estado para que en todos los municipios de Sinaloa esté llegando esta información para evitar que las fiestas se conviertan en una situación lamentable y se ha contado con la ayuda del Instituto Estatal de Protección Civil a través de su director Roy Navarrete Cuevas. Robles Chávez dijo que si es un pino natural se deben seguir las indicaciones de la etiqueta amarilla que trae información que dice cómo irrigarlo o rociarlo de agua cada determinado tiempo, además a la hora de comprarlo entre más sedoso esté quiere decir que está más fresco y entre más fresco esté es menos vulnerable a los incendios.

“Si le vamos a poner lucecitas navideños a este pino que sean lucecitas que tengan certificación VL o Normas Mexicanas, eso quiere decir que si tare identificación VL quiere decir que viene ya revisado por una corporación o un instituto de investigación que esas instalaciones son seguras, entonces es bien importante que busquemos esas nomenclaturas en las etiquetas”, agregó en entrevista. “Eso nos ayuda a que la instalación eléctrica o la instalación de las luces navideñas sean certificadas y sean seguras, entre más seguras sean mejor, qué quiere decir, hay que ponerle led, la led provoca poca temperatura y eso hace que no tengamos tanta vulnerabilidad en los incendios”. Subrayó que si es un pino artificial se debe ver que tenga retardante de fuego y es muy importante también que nunca se coloquen los pinos en una salida de emergencia, siempre colocarlos en un sitio donde no tengan fuente de ignición como el que no estén cerca de un contacto o no sobre cargar las instalaciones eléctricas que estén en el pino porque a veces se ponen hasta cuatro enchufes en un sólo conector, por lo que se pide poner máximo dos conectores nada más. También dijo que todo lo que tenga que ver con adornos navideños eléctricos que se tienen que conectar muchas veces en extensiones, se debe asegurar de que sean conexiones certificadas, que las luces cumplan con las normas VL y Norma Oficial Mexicana. “Y una de las informaciones más importantes que trae esta campaña es el manejo de pirotecnia que nosotros no recomendamos, que le decimos no a la pirotecnia ya que ésta ha causado bastantes accidentes tanto dentro de casas habitaciones donde ha habido incendios, hace dos años en Culiacán lamentablemente hubo un incendio donde una pirotecnia entró a la casa, quemó y dos niños no pudieron salir lamentablemente”, enfatizó.

“Y aquí en Mazatlán el año pasado tuvimos 7 incendios de casa habitación en los patios, dentro de las casas, etcétera, por pirotecnia y hay una estadística de accidentes también en el estado que tiene que ver también con lesiones en manos, en cara, en ojos por uso de la pirotecnia, entonces este tríptico te dice no a la pirotecnia por las razones que te puede causar lesiones en los ojos, en la cara, en las manos, en diferentes partes de tu cuerpo con quemaduras críticas”. También subrayó que en caso de una emergencia por incendio en casa se debe evacuar inmediatamente el lugar donde se encuentre a un lugar seguro y una de las recomendaciones más importantes es tener un extintor en casa y si tienen un extintor deben tratar de apagar el fuego lo más rápido posible. Además si ven un fuego o hay una situación de un corto circuito inmediatamente interrumpan el sistema eléctrico, deben bajar la pastilla rápido y salir inmediatamente y llamar al 911 lo más rápido posible, llamar inmediatamente a los Bomberos y proporcionar la dirección exacta de donde están, porque muchas veces no dan la dirección exacta y eso complica la llegada de los Bomberos y el tiempo de respuesta es muy importante, un minuto es vida para la persona que pueda estar en peligro. “Y sobre todo mantenerse en un lugar seguro y alejado del humo, y por supuesto antes de salir de casa cierren todas las puertas, es impresionante decir esto, pero me ha tocado incendios donde se quema la sala, se quema el otro cuarto, pero la recámara que está cerrada está intacta, entonces hay que cerrar las habitaciones antes de irnos de casa y en caso de estar dentro de un incendio cierra la puerta de la habitación donde estás y eso va evitar que el humo y el fuego entren, esto es bien importante”, recalcó el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán. Reiteró que estas son las medidas preventivas que trae la Campaña ¡Festeja Seguro! porque se sabe que hay un histórico en estas fechas decembrinas, entonces todos los años se tienen problemas con los incendios de veladoras, pirotecnia, luces, pinos y lo que se quiere es que la gente haga conciencia y tenga mejor percepción del riesgo. “Percepción al riesgo quiere decir que puedan detectar rápido qué es lo que pueda pasar y que no puedas evitar, por ejemplo la pirotecnia, aunque parece inofensiva muchas veces, que los niños traigan cebollitas en su pantalón, la fricción puede activar esa pirotecnia y puede quemar al niño de manera grave, entonces a los papás se los hace fácil comprar esa pirotecnia a los niños, pero la verdad el uso de esa pirotecnia es peligroso”, agregó. “Entonces esa es la conciencia que queremos que la ciudadanía tenga y todos los cuerpos de Bomberos en el estado estamos trabajando en lo mismo y aquí en Mazatlán no es la diferencia, entonces sí es importante para nosotros que la gente atienda las recomendaciones”. Robles Chávez informó que elementos del Cuerpo de Bomberos están en lugares como centros comerciales y semáforos repartiendo los trípticos de la campaña ¡Festeja Seguro! y la gente cree que están pidiendo cooperación, pero no es así, no participan en ninguna colecta, simplemente quieren entregarles un tríptico donde viene información que los haga festejar seguro en este diciembre.