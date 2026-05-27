$!Impulsan Cbtis 51 e IPN estrategia contra alcoholismo entre estudiantes de bachillerato

Con la finalidad de fortalecer la prevención de adicciones entre estudiantes de bachillerato, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio 51 y el Instituto Politécnico Nacional unieron fuerzas para poner en marcha el proyecto regional “Prevención del Alcoholismo en Estudiantes de Primer Grado de Bachillerato”, enfocado a atender y prevenir el consumo de esta sustancia entre jóvenes.
El programa fue presentado por el director del Cbtis 51, Jorge Gil Ureña, en conjunto con la directora del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional en Mazatlán del IPN, Adela Rendón Ramírez, quienes destacaron que el programa está dirigido principalmente a estudiantes de primer año al ser una etapa importante del desarrollo de jóvenes y la formación de valores.
Durante su intervención, Rendón Ramírez expresó que la prevención no debe verse desde el señalamiento o el castigo, sino desde el acompañamiento y la orientación, pues el alcoholismo representa un problema de salud pública que muchas veces se encuentra normalizado en la sociedad.
“Prevenir no significa juzgar ni criticar, significa acompañar, escuchar, orientar y brindar herramientas que ayuden a los jóvenes a reconocer los riesgos del alcoholismo, el cual es un problema de salud pública que en muchas ocasiones hemos normalizado en nuestra sociedad”, comentó.
“Queremos que los jóvenes tengan las herramientas para identificar cuándo están en riesgo de involucrarse en una adicción y sepan tomar decisiones responsables. La intención es trabajar desde la prevención antes de llegar al daño”, agregó.
Como parte de este proyecto se tiene contemplada la aplicación de pruebas diagnósticas y anónimas, pláticas informativas, actividades de orientación y evaluación de seguimiento que se desarrollarán a lo largo del año.
Asimismo, autoridades educativas de ambas instituciones señalaron que el principal propósito es brindar herramientas a los jóvenes para que puedan reconocer riesgos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, además de reforzar la toma de decisiones responsables.
Por su parte, Gil Ureña mencionó que para esta primera etapa participarán alrededor de 700 alumnos, distribuidos entre los turnos matutino y vespertino, como parte de una matrícula total cercana a los 2 mil estudiantes, destacando que además de la formación académica, las escuelas deben involucrarse en el desarrollo emocional y social de los jóvenes para ayudarlos a enfrentar situaciones de riesgo.
“Queremos que nuestros muchachos salgan fortalecidos académicamente, pero también en valores y en la capacidad de decir no a las adicciones y aunque no hemos tenido casos graves relacionados con adicciones, no queremos esperar a que sucedan situaciones de vulnerabilidad”, declaró.
“No solamente nos preocupamos por la parte académica, también buscamos fortalecer el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes”, añadió.
En este sentido, tanto Gil Ureña cómo Rendón Ramírez resaltaron que este proyecto forma parte de los esfuerzos nacionales para disminuir el abandono escolar y reforzar las jornadas de paz y prevención impulsadas en instituciones educativas del país.
Las autoridades educativas informaron que el proyecto iniciará con la aplicación de un pretest anónimo en línea de 10 preguntas que permitirá conocer el panorama real entre los estudiantes.
Posteriormente se desarrollarán conferencias y actividades de sensibilización durante junio, mientras que para noviembre se realizará una evaluación final y en diciembre se presentará un informe de resultados.
Finalmente, los representantes de ambas instituciones señalaron que este programa busca convertirse en una estrategia permanente de acompañamiento y prevención para los jóvenes, combinando la formación académica con el fortalecimiento emocional y social de los estudiantes.