$!Impulsan Cbtis 51 e IPN estrategia contra alcoholismo entre estudiantes de bachillerato

Con la finalidad de fortalecer la prevención de adicciones entre estudiantes de bachillerato, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio 51 y el Instituto Politécnico Nacional unieron fuerzas para poner en marcha el proyecto regional “Prevención del Alcoholismo en Estudiantes de Primer Grado de Bachillerato”, enfocado a atender y prevenir el consumo de esta sustancia entre jóvenes.

El programa fue presentado por el director del Cbtis 51, Jorge Gil Ureña, en conjunto con la directora del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional en Mazatlán del IPN, Adela Rendón Ramírez, quienes destacaron que el programa está dirigido principalmente a estudiantes de primer año al ser una etapa importante del desarrollo de jóvenes y la formación de valores.

Durante su intervención, Rendón Ramírez expresó que la prevención no debe verse desde el señalamiento o el castigo, sino desde el acompañamiento y la orientación, pues el alcoholismo representa un problema de salud pública que muchas veces se encuentra normalizado en la sociedad.

“Prevenir no significa juzgar ni criticar, significa acompañar, escuchar, orientar y brindar herramientas que ayuden a los jóvenes a reconocer los riesgos del alcoholismo, el cual es un problema de salud pública que en muchas ocasiones hemos normalizado en nuestra sociedad”, comentó.