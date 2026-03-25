$!Impulsan colecta ‘Bigotes de Leche’ para apoyar a familias vulnerables en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la meta de recolectar más de 18 mil litros de leche, el Banco de Alimentos de Mazatlán llevó a cabo la octava jornada de la colecta “Bigotes de Leche” en Plaza Acaya, donde se convocó a la ciudadanía a participar con donaciones para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. Para la directora de esta asociación, Ana Margarita Aceves Sánchez, esta jornada ha tenido una respuesta positiva por parte de la población, por lo que se espera alcanzar la meta y poder brindar este apoyo tan importante para familias de escasos recursos. “Esta campaña está enfocada en ayudar a quienes más lo necesitan, principalmente niños y adultos mayores, pues la leche es un alimento muy completo, rico en vitaminas y proteínas”, comentó. “Es fundamental para el crecimiento de los niños y la salud de los adultos mayores y para nosotros es muy importante poder incluir leche en cada paquete alimentario”.

Uno de los incentivos para que las personas se sumaran a la campaña fue que por cada dos litros de leche que se donara en envase tetrapack, recibieron un boleto para el próximo partido del Mazatlán FC en casa, que sería ante el Club Querétaro el próximo 17 de abril. Aceves Sánchez destacó que de poder alcanzar la meta de 18 mil litros de leche, se podrá garantizar durante al menos tres meses la entrega de un litro de leche en cada uno de los paquetes alimentarios que se distribuyen por parte de la institución. Asimismo, detalló que en el Banco de Alimentos de Mazatlán se atienden mensualmente a más de 10 mil 500 personas en 49 comunidades, además de colaborar con 15 instituciones de asistencia social, todo esto sin recibir recursos gubernamentales. “Dependemos de donativos en especie y económicos para poder seguir operando, es por eso que estamos en constante búsqueda de aliados que nos ayuden a fortalecer nuestra labor”, declaró.