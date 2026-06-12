$!Impulsan el amor por la lectura con encuentro de lectores y escritores en Mazatlán

Con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura entre niñas, niños y jóvenes, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección de Educación Primaria Estatal, llevó a cabo el “Encuentro de Lectores con Escritores: Bosque Serendipia, territorio de amor por la lectura”, en el marco de la convocatoria del Sector 7. El evento se desarrolló en un salón del Hotel El Cid, donde participaron estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como madres de familia y docentes provenientes de distintos municipios que integran el Sector 7, que abarca desde Mazatlán hasta Escuinapa, incluyendo Villa Unión, Rosario y Concordia.

El asesor técnico del sector de primarias estatales, Yunniel González, explicó que esta iniciativa busca acercar a los estudiantes al mundo de los libros y fortalecer el hábito lector como una herramienta de desarrollo personal y emocional. “Es una convocatoria que lanza el sector siete, que abraza la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación Básica. El objetivo es impulsar el amor por la lectura para que los niños, dentro de la situación complicada que están viviendo, tengan un respiro y se refugien en los libros para imaginar, crear e inventar historias”, señaló.

En esta tercera edición del encuentro participaron 50 inscritos, de los cuales fueron seleccionados 16 participantes para convivir directamente con los escritores invitados, entre ellos el creador conocido como Memo Plastilina, y la escritora Norma Muñoz Ledo. Durante la jornada, los asistentes participaron en talleres creativos, dinámicas de interacción con autores y presentaciones de recomendaciones de lectura, en las que los estudiantes compartieron sus experiencias con los libros trabajados previamente. González destacó que la convocatoria es abierta a toda la comunidad educativa, por lo que también se han integrado alumnos de escuelas federales, además de una madre de familia que decidió participar activamente.