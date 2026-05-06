$!Impulsan empresarios y artistas nueva imagen del Centro Histórico de Mazatlán

“Sí, todas estas son intervenciones particulares, pero que van a activar sin duda y suma muchísimo porque van a activar el Centro Histórico, definitivamente. La Casa Alemana serán condominios y pues la Casa Medrano ya ves que está ahí al lado, también hay una galería de nivel internacional donde se expondrán obras de Tamayo, Diego Rivera y Siqueiros entre otros artistas más, y el museo de los piratas que se sumó recientemente”, indicó.

También continúan las intervenciones artísticas en transformadores, la instalación de nomenclaturas y la recuperación visual de bardas, explicó la gerente Berenice Rodríguez.

Actualmente se encuentran en marcha proyectos como la remodelación de Casa Medrano y Casa Alemana, desarrollos de inversión privada que buscan preservar el estilo arquitectónico histórico mientras reactivan más cuadras del primer cuadro de la ciudad.

La iniciativa contempla ampliar a 55 los transformadores intervenidos con arte urbano, además de sumar bardas decoradas y rehabilitación de fincas antiguas que buscan extender el atractivo turístico y cultural de la zona, informó la Comisión de Cultura del lugar.

Rodríguez detalló que actualmente existen 16 transformadores intervenidos con arte y frases, pero el proyecto contempla una expansión importante.

“Tenemos 16 con intervención de artistas y de frases, pero ya se fondearon 35 transformadores. Yo creo que vamos a ir por otros 20 más o menos para que se amplíe la intervención”, dijo.

“Vamos a retomar el tema de los transformadores que sacamos en una primera edición con participación precisamente de artistas locales en su mayoría. Sí, está Gabriel de la Torre, que intervino también; Marisol Galván; y que siempre ha estado muy, muy presente con los temas de intervención de espacios públicos”, resaltó.

Sobre las placas informativas colocadas en calles y edificios históricos, señaló que han agregado valor cultural y turístico a los recorridos, además de fomentar el conocimiento de la historia local entre estudiantes y visitantes.

“De la mano con todo nuestro consejo y las empresas que se han sumado y que ahora es palpable con un Centro iluminado que se siente y se percibe como un Centro seguro. Tenemos más de 40 calles iluminadas, la iluminación de la Catedral y la iluminación del Templo de San José, también a través de una gran donación que tuvimos. Tenemos la operación de la Comandancia de Policía, que nosotros también participamos de manera activa ahí; hemos donado bicicletas, hemos donado motocicletas y un espacio físico digno, donde la gente pueda acudir a la Comandancia de Policía con su aire acondicionado y plantear alguna situación”, abundó.

Por su parte, el coordinador de Arte y Cultura del Centro Histórico, Martín Gavica, destacó que el programa de intervención artística en bardas ha permitido contener el crecimiento del graffiti en algunas zonas.

Explicó que desde hace tres años se trabaja en la rehabilitación visual de las bardas del muelle portuario, donde ahora buscan evitar que los tráileres bloqueen la vista de las obras.

“Estamos viendo también la manera de que ya no se estacionen ahí y ver dónde se podrían poner para que realmente se disfrute. Se hizo una inversión de más de 300 mil pesos, yo creo”, comentó.

Finalmente, invitó a artistas urbanos interesados en realizar murales a acercarse al Centro Histórico, donde se les proporciona pintura y brochas para desarrollar sus proyectos, siempre que presenten propuestas y bocetos adecuados.