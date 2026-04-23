$!Impulsan en Mazatlán campaña para frenar estigmatización y proteger a periodistas y activistas

“Consideramos que esa es la primera forma de violencia que después puede escalar a agresiones más graves”, añadió.

“Esta campaña surge tras más de un año de reflexión y trabajo, donde uno de los principales problemas que busca atender es la estigmatización y el desprestigio hacia periodistas y personas defensoras”, declaró.

Hurtado Cardozo señaló que esta campaña forma parte de un esfuerzo colectivo busca incidir mediante el diálogo entre periodistas, activistas y autoridades, ante la necesidad por para visibilizar los riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El coordinador de Espacio OSC, Mario Hurtado Cardozo, expresó que esta organización esta integrada por 15 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y estatal y cuenta con más de 15 años de trabajo en la protección de ambos gremios, con presencia en entidades como Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Oaxaca.

Con la finalidad de dignificar y reconocer la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como frenar la estigmatización que estos enfrentan, se presentó en el puerto la campaña “Proteger la dignidad”, iniciativa impulsada por Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El representante de este organismo, comentó que uno de los ejes centrales de la iniciativa es transformar la narrativa que históricamente ha señalado a periodistas y personas defensoras como amenazas, para reconocerlos como agentes de paz y esperanza dentro de la sociedad.

Asimismo, advirtió que la estigmatización y el desprestigio constituyen la primera forma de violencia, al generar un entorno de rechazo social que puede escalar a agresiones más graves, incluso letales.

En ese sentido, destacó la importancia de atender este fenómeno desde su origen, mediante acciones que promuevan el respeto, la visibilidad y el reconocimiento de quienes ejercen estas labores.

“Buscamos cambiar la forma en que se percibe a periodistas y personas defensoras. También queremos incentivar a nuevas generaciones a involucrarse en la defensa de derechos humanos”, dijo.

“Es importante que se reconozcan como personas defensoras y cuenten con herramientas para hacerlo de manera más segura”, agregó.

Hurtado Cardozo expuso un poco del contexto nacional en esta materia, señalando que desde el año 2000 han sido asesinadas un gran numero de personas defensoras de derechos humanos y periodistas por motivos relacionados con su trabajo, mientras que en la actualidad, en Sinaloa, 39 personas cuentan con medidas de protección federal, de las cuales 23 son periodistas y 16 defensoras.

Además, indicó que municipios como Culiacán, Mazatlán y Ahome presentan niveles de riesgo alto en el desarrollo de este tipo de labores, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y protección.

Aunque el coordinador reconoció avances como la creación de la Ley Estatal de Protección en 2022, así como la instalación de un instituto especializado y una vicefiscalía, insistió en que aún es necesario consolidar estas instituciones para garantizar resultados efectivos y combatir la impunidad.

De esta forma, como parte de la campaña se presentaron materiales gráficos bajo el concepto “Yo defiendo”, los cuales abordan distintos derechos humanos con el propósito de generar conciencia y fomentar la participación, especialmente entre jóvenes, por lo que esta línea de acción busca incentivar a nuevas generaciones a involucrarse en la defensa de derechos, así como a reconocerse como actores clave frente a situaciones de injusticia.

Finalmente, Hurtado Cardozo anunció la realización de un taller sobre identificación de riesgos y uso de mecanismos de protección, dirigido a periodistas y personas defensoras, con el fin de fortalecer sus capacidades y promover un ejercicio más seguro de su labor.

El taller se estará llevando a cabo este viernes 24 de abril con horario de 11:00 a 14:00 horas, en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, la Televisión y Telecomunicaciones de Mazatlán.