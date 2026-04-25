$!Impulsan en Mazatlán cuidado ambiental con limpieza ambiental y nuevos ‘Guardianes del Medio Ambiente’

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Madre Tierra, la Dirección de Ecología de Mazatlán llevó a cabo una jornada sabatina que combinó acciones de limpieza en manglares con la formación de nuevos “Guardianes del Medio Ambiente”, en una mañana marcada por el trabajo en equipo y la educación ambiental. Con el apoyo de dependencias como Aseo Urbano y Servicios Públicos, así como de algunos voluntarios externos, el personal de Ecología realizó una limpieza en el manglar del Estero El Infiernillo, ubicado sobre la Avenida Circunvalación.





Durante la jornada, se retiraron diversos residuos que afectan a este ecosistema, entre ellos botellas de plástico, vidrio, cartón, madera e incluso muebles abandonados que la gente tira en el sitio. Pese a las altas temperaturas, la cuadrilla encabezada por la encargada de despacho de Ecología, Samantha Dianet Villanueva Hinojosa, logró recolectar desechos que llenaron varios camiones de carga que tuvieron que realizar múltiples recorridos para retirar toda la basura acumulada en la zona.





”Estamos muy contentos de haber culminado el día de hoy con la jornada de concientización y de limpieza aquí en Infernillo. La verdad es que tuvimos mucha afluencia de personas, mucho apoyo de instituciones, dependencias también del municipio y otros invitados. Creo que fue una jornada muy gratificante, se pudo lograr mucho”, declaró Villanueva Hinojosa. Asimismo, alrededor de 15 estudiantes de la Primaria 13 de Septiembre participaron este sábado en la segunda fase del programa “Guardianes del Medio Ambiente”, una iniciativa en la que los niños aprendieron la importancia de preservar los manglares y evitar la contaminación en los espacios naturales. Durante la capacitación, impartida por Daniel Alejandro Hernández Gross y los biólogos Francisco Flores Cárdenas y Rosa Stephanie Navarro Pérez, los niños y niñas realizaron un recorrido por el Estero El Infiernillo, donde pudieron observar de cerca la riqueza natural del lugar.



