$!Impulsan en Mazatlán la profesionalización del sector de rentas vacacionales

“Queremos que cada participante lleve algo práctico, aplicable desde hoy, para mejorar sus alojamientos y tener un mejor rendimiento”, agregó.

“Obtuvimos una excelente respuesta, asistieron tanto anfitriones como proveedores de servicios, siendo este el primer evento donde coincidimos todos los que formamos parte de esta cadena de valor en Mazatlán”, comentó Florian.

Para Jaime Florian, parte del comité organizador del evento, este tipo de actividades tiene como finalidad ofrecer herramientas de profesionalización y crear espacios de intercambio de experiencias, los cuales permitan fortalecer la calidad de los servicios de alojamiento.

Con la asistencia de casi 150 personas se llevó a cabo esta reunión por parte de los emprendedores locales, quienes han impulsado este tipo de hospedajes en plataformas digitales, representando una importante oferta turística para el puerto.

MAZATLÁN._ Un importante paso hacia la profesionalización del sector de rentas vacacionales dio Mazatlán con la realización del primer Encuentro de Unidades de Negocios de Hospedería, donde un gran número de anfitriones y proveedores de servicio local se dieron cita para fortalecer la calidad y unión de este gremio.

Florain señaló que uno de los principales retos que el sector enfrenta actualmente es el rápido crecimiento sin una estructura formal que respalde a los anfitriones, por lo que este tipo de encuentros son clave para fomentar la unión y establecer criterios comunes en materia de tarifas, atención al huésped, prácticas responsables y calidad de servicio.

Asimismo, expresó que todavía no existen oficiales que reflejan el peso real de la renta vacacional dentro de la economía turística local, lo que motivó a los organizadores a dar seguimiento a proyectos como el “Host Club”, red que agrupa a anfitriones y proveedores de servicios para profesionalizar al sector.

“No tenemos cifras oficiales sobre cuántas propiedades funcionan bajo este esquema. Plataformas como Airbnb nos dan datos aproximados, pero desde las instancias gubernamentales no estamos contemplados”, dijo.

“Por eso es por lo que decidimos tomar la iniciativa y organizarnos como gremio, dando el primer paso con este tipo de eventos. Buscamos la unión del gremio para compartir experiencias, hablar de tarifas y ser más atractivos al turismo nacional e internacional”.

Por su parte, la líder de la comunidad Airbnb en Sinaloa, Fernanda González, expresó la relevancia de este evento, el cual ha tenido una gran asistencia, lo que refleja el interés de crecer por parte del gremio.

“Estamos muy contentos porque cada vez hay más interés de formalizar el gremio. Este es el evento con más afluencia que hemos tenido, no existe en Sinaloa una agrupación especializada en renta vacacional como lo hay en otros estados y estos eventos son la primera piedra para construirla”, comentó.

González expresó que, a diferencia de otros foros dirigidos a grandes empresas administradoras de propiedades, en este enfoque se busca impulsar a los emprendedores locales, personas que han convertido un departamento o una casa en un pequeño negocio.

“Queremos acompañar al anfitrión que está empezando, que ve en esto una oportunidad de ingresos adicionales. A ellos queremos capacitarlos, integrarlos y ayudarlos a elevar la calidad de sus servicios”, dijo.

“Si queremos que Mazatlán sea reconocido como un destino de alto nivel, debemos profesionalizarnos, estandarizar procesos y trabajar en conjunto”.

Durante este evento, participaron expositores especializados en el sector como Mara Pérez y Omar Covarrubias, quienes abordaron temas como estrategias de marketing digital, gestión eficiente de alojamientos, atención a clientes, formalización de negocios turísticos y sustentabilidad.

Además, se realizaron dinámicas de networking que permitieron generar alianzas entre anfitriones y prestadores de servicios como limpieza, mantenimiento, administración y fotografía inmobiliaria.



Un compromiso social con Mazatlán

Además del enfoque empresarial, el encuentro incluyó una acción de carácter social, donde se llevó a cabo la donación de un cheque por 200 dólares para la asociación civil MazConCiencia, encabezada por Sofía Trejo, con la finalidad de establecer un programa de colaboración continua en temas ambientales.

Fernanda González destacó que desde que conoció la labor que realiza MazConCiencia por el cuidado del entorno en el puerto, tomó la decisión de asignarle el presupuesto asignado por Airbnb anual para donación.

“Desde el inicio tuve acercamiento con Sofía, ella es una mujer con una gran visión y compromiso social. Airbnb nos asigna un presupuesto anual para donaciones y sin pensarlo decidimos destinarlo a MazConCiencia”, dijo.

“Queremos ir más allá de una limpieza de playa ocasional, la idea es desarrollar un programa permanente donde podamos contribuir al bienestar del puerto”.