Impulsan en Mazatlán movimiento ‘Sinaloa Decide’ para las elecciones de 2027

Con un llamado a colocar los intereses de la ciudadanía por encima de los partidos políticos y a construir una candidatura de unidad rumbo a la elección de 2027, un grupo de ciudadanos presentó este viernes en Mazatlán el movimiento “Sinaloa Decide”, una organización que pretende incidir en el proceso de selección de quienes aspiren a la Gubernatura de Sinaloa y a otros cargos de elección popular.

Durante el acto, Armando Zamora Canizález, dirigente del movimiento, expresó que la iniciativa reúne a integrantes de distintos sectores de la sociedad, entre ellos representantes del Frente Cívico, simpatizantes del partido recién formado Somos México, militantes y ciudadanos vinculados al PAN, dirigentes de colonias y personas sin afiliación partidista, quienes coincidieron en la necesidad de crear un espacio de participación ciudadana para el proceso electoral de 2027.

Zamora Canizalez señaló que la creación de este movimiento responde a la preocupación por el futuro político del estado y a la intención de que la sociedad deje de ser únicamente observadora de las decisiones que toman los partidos.

“Ya vamos de salida, pero no podemos dejar este mundo a nuestros hijos. Por eso hemos decidido entre todos darle inicio a este movimiento ciudadano que se denomina Sinaloa Decide”, expresó.

La organización no pretende convertirse en un partido político, explicó, sino en un mecanismo mediante el cual la ciudadanía pueda participar activamente en la definición del perfil de quienes busquen gobernar Sinaloa.

Uno de los principales objetivos, explicó, es que todas las personas que aspiren a la candidatura a la gubernatura sean sometidas al escrutinio ciudadano antes de recibir el respaldo de cualquier fuerza política.

“Todos los que quieran ser candidatos y las que quieran ser candidatas a gobernador tendrán que pasar por el cedazo ciudadano. El lema de este movimiento es muy claro, primero Sinaloa y después los partidos”, declaró.

Zamora Canizález sostuvo que la participación ciudadana debe recuperar protagonismo en la vida pública del Estado y consideró que el silencio de la sociedad ha permitido que continúen prácticas políticas que, a su juicio, deben ser erradicadas.

En ese sentido, criticó que desde hace varios meses existan expresiones de promoción política anticipada por parte de algunos actores de Morena, al señalar que continúan apareciendo bardas pintadas y propaganda con fines electorales.

“Es ilógico e ilegal que desde hace un año gente de Morena esté haciendo campaña, pintando bardas. ¿Por qué ocurre? Porque los ciudadanos estamos mudos, estamos callados. Precisamente por eso nace este movimiento, para que la sociedad participe y exija que las cosas se hagan de manera correcta”, señaló.

Además, añadió que los ciudadanos deben asumir un papel más activo en la vigilancia del proceso político y en la exigencia de transparencia hacia quienes aspiren a ocupar cargos públicos.

Durante la presentación también fue dado a conocer el decálogo que regirá las acciones del movimiento, documento que, de acuerdo con sus integrantes, fue elaborado mediante consenso y hasta el momento no ha generado desacuerdos entre quienes participan en la organización.

Los diez principios que integran el documento son, la ciudadanía primero, la unidad es indispensable, sin dedazo, respeto a la pluralidad, la participación ciudadana como bisagra del cambio, paz con justicia y legalidad, gobiernos con resultados y rendición de cuentas, participación permanente, diálogo antes que confrontación, así como compromiso con las futuras generaciones.

Zamora Canizalez explicó que este decálogo servirá como base para evaluar a quienes busquen competir por cargos de elección popular, especialmente a quienes aspiren a la Gubernatura del Estado.

Asimismo, anunció que el movimiento iniciará una gira por distintos municipios de Sinaloa para presentar formalmente el proyecto y convocar a más ciudadanos a integrarse.

El representante del movimiento declaró que el primer encuentro se realizará en Culiacán, en el marco de un conversatorio en el que participará como ponente Jaime Sánchez Duarte, donde también será presentado el decálogo de “Sinaloa Decide”, para posteriormente, buscar extenderse a municipios como Los Mochis, Guasave y otras regiones del Estado.

Precisó que uno de los propósitos centrales de la agrupación será dialogar con las dirigencias estatales de los partidos de oposición para impulsar la construcción de una candidatura común rumbo al proceso electoral de 2027.

“La finalidad es acuerparnos personas con partido y sin partido para incidir con las dirigencias partidistas estatales en que es necesario ponerse de acuerdo para construir una alianza y lanzar entre todos un candidato o candidata común”, comentó.

Zamora Canizalez externó que la intención es que esa eventual candidatura represente un proyecto respaldado tanto por las fuerzas políticas como por la ciudadanía organizada, privilegiando la unidad por encima de las diferencias partidistas.

Además, reiteró que el movimiento mantendrá un carácter ciudadano y buscará convertirse en un espacio de participación permanente durante el proceso electoral, con el objetivo de vigilar que las decisiones políticas respondan al interés de los sinaloenses.

“Queremos que las cosas en Sinaloa se hagan de manera correcta. Ese es el compromiso de este movimiento y por eso vamos a llevar este mensaje a todo el Estado”, puntualizó.