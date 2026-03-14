Impulsan ‘Escape Rural’ para reactivar economía en comunidades de Mazatlán

MAZATLÁN._ Como una estrategia con la que se busca que los domingos se conviertan en una oportunidad para fortalecer la actividad económica en las comunidades rurales, la Alcaldesa de Mazatlán anunció el impulso del programa “Escape Rural”, mediante la realización de tianguis gastronómicos, actividades culturales y eventos turísticos.

Estrella Palacios Domínguez expresó que la iniciativa tiene como propósito generar un respiro económico para los habitantes de la zona rural, especialmente después de periodos en los que la inseguridad ha afectado la movilidad y la llegada de visitantes a estas localidades.

“Estamos promoviendo los ‘escapes rurales’ para que cada domingo las familias visiten las comunidades de la zona rural de Mazatlán, que es preciosa y queremos que más personas la conozcan”, comentó

Como parte de este programa, cada domingo se estarán organizando actividades en diferentes comunidades del municipio, donde se promueve la venta de alimentos tradicionales, productos regionales y artesanías, además de fomentar la convivencia familiar y el contacto con la naturaleza.

En este sentido, Palacios Domínguez destacó que, para garantizar que las familias puedan acudir con tranquilidad, se ha reforzado la vigilancia en las carreteras a través de la coordinación entre los tres niveles de gobierno en las mesas de construcción de paz.

“Tenemos rutas seguras gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno, por lo que la invitación es a que las familias visiten nuestras comunidades con tranquilidad”, declaró.

Uno de estos “Escapes Rurales” que se tienen programados se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en la sindicatura de El Habal, con un tianguis gastronómico y cultural programado a partir de las 11:00 horas.

Además de El Habal, el Gobierno municipal contempla llevar este programa a otras localidades con vocación turística como El Recodo, La Noria y El Quelite, con el objetivo de impulsar el consumo local y promover los atractivos de la zona rural de Mazatlán.