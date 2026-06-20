$!Impulsan estrategia integral para jóvenes en Mazatlán para prevenir la violencia

“Lo más importante es que estos jóvenes realizarán su trabajo comunitario dentro de Mazatlán, en las colonias donde crecieron y donde viven, contribuyendo a la recuperación de sus propios espacios”, comentó.

Lachino Salinas expresó que el propósito central de la estrategia es intervenir directamente en las comunidades para identificar a quienes se encuentran en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos y ofrecerles alternativas de desarrollo personal y comunitario.

Así lo informó la coordinadora de Territorios de Paz para la Estrategia Nacional de Seguridad y Atención a las Causas en Mazatlán, María Guadalupe Lachino Salinas, quien señaló que este programa está dirigido a jóvenes de entre 12 y 29 años, los cuales enfrentan distintas condiciones de vulnerabilidad, como la falta de acceso a estudios o empleo, problemas de adicciones o antecedentes de conflictos con la ley.

Con la finalidad de prevenir la violencia y reducir los factores de riesgo entre la juventud, así como fortalecer el tejido social desde las comunidades, se puso en marcha en el puerto el programa federal “Jóvenes Unen al Barrio”, estrategia impulsada a través de denominados “Territorios de Paz” del Gobierno Federal.

“La intención es reconstruir el tejido social desde las comunidades y atender no solamente a los jóvenes, sino también a sus familias, en aquellas zonas que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad”, añadió.

Para esto, la funcionaria dio a conocer que brigadas de la estrategia realizan recorridos permanentes casa por casa en diversos sectores del municipio, donde establecen contacto directo con los jóvenes y sus familias para invitarlos a participar en el programa.

Además, mencionó que uno de los aspectos que distingue este programa, es que las actividades comunitarias no se desarrollarán fuera del municipio ni en lugares ajenos a los participantes, sino que, los beneficiarios realizarán acciones en las mismas colonias donde han crecido y vivido, contribuyendo directamente al mejoramiento de su entorno.

“Es un programa integral, pues no se trata únicamente de un apoyo económico. Buscamos incorporar a los jóvenes al sistema educativo, canalizarlos a atención psicológica cuando sea necesario y brindar apoyo a quienes enfrentan problemas de adicciones”, declaró.

“El apoyo económico dignifica el papel de las y los jóvenes, pero además los convierte en agentes de cambio que contribuyen a construir paz dentro de sus comunidades”, agregó.

De acuerdo con Lachino Salinas, esta dinámica busca generar sentido de pertenencia y corresponsabilidad social, además de fortalecer los lazos entre vecinos y familias mediante proyectos enfocados en la recuperación de espacios públicos, actividades comunitarias y acciones de convivencia.

“Es regresar a la comunidad para trabajar por la comunidad. Lo que buscamos es reconstruir el tejido social desde los propios barrios y generar condiciones para que las y los jóvenes se conviertan en promotores de paz”, expresó.

Entre las acciones previstas se encuentra la incorporación de quienes abandonaron sus estudios a programas educativos, así como la canalización de personas que requieran atención psicológica o especializada por cuadros de ansiedad, depresión u otros padecimientos relacionados con la salud mental.

Asimismo, externó que aquellos participantes que presenten problemas de consumo de sustancias podrán ser canalizados a instituciones especializadas en prevención y tratamiento de adicciones para recibir atención profesional.

Como parte de la estrategia, los beneficiarios recibirán un apoyo económico mensual que les permitirá participar en actividades comunitarias orientadas a la construcción de paz y al fortalecimiento de sus capacidades personales.

La funcionaria destacó que durante el arranque oficial realizado en Mazatlán se registró una respuesta favorable por parte de la juventud, lo que refleja el interés existente por acceder a oportunidades de desarrollo y participación social.

Incluso, señaló que varios de los asistentes fueron identificados y convocados directamente durante los recorridos territoriales que realiza el personal del programa en distintas colonias del municipio.

De esta forma, informó que en las próximas semanas comenzarán formalmente las actividades comunitarias y que se prevé la participación de los jóvenes en proyectos de recuperación de espacios públicos, jornadas de limpieza, actividades culturales y acciones enfocadas en fortalecer la convivencia vecinal.

Actualmente, la estrategia tiene contemplada la atención de diversos polígonos considerados prioritarios dentro del municipio, entre ellos Villa Unión, Pino Suárez, Francisco I. Madero, Jaripillo, Centro, Benito Juárez y Ricardo Flores Magón, aunque se prevé ampliar gradualmente la cobertura conforme avance el programa.

Lachino Salinas señaló que entre los servicios más demandados por la población destacan las consultas médicas, la entrega gratuita de medicamentos, los procesos de afiliación a servicios de salud, así como la entrega de apoyos técnicos por parte del Sistema DIF, entre ellos sillas de ruedas, bastones y andaderas para personas que los requieren.

Incluso, resaltó la alta demanda de los servicios de Registro Civil, particularmente la expedición gratuita de actas de nacimiento, un trámite que permite a muchas familias regularizar documentos indispensables para acceder a otros programas y servicios.