$!Impulsan gobernadores y EU el Corredor Económico desde Sinaloa hasta Texas

Al encuentro acudió el Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, en representación del Gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, quien se conectó vía electrónica al no poder estar presente por padecer Covid-19, así mismo asistió el Gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, y el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, no pudo llegar porque la aeronave que lo transportaba no pudo aterrizar en este puerto por la neblina.