$!Impulsan liderazgo femenino en Mazatlán con primer Simposium de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa

En un ambiente de participación, reflexión y fortalecimiento de liderazgo femenino, este sábado se llevó a cabo en Mazatlán el primer Simposium de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, bajo el lema ‘Decididas a crear, listas para liderar’, con el propósito de impulsar el emprendimiento, la conciencia y la toma de decisiones entre mujeres.
El evento reunió a representantes del sector empresarial, autoridades y emprendedoras, las cuales coincidieron en la relevancia de generar espacios que promuevan el crecimiento integral de la mujer, reconociendo los avances que se han tenido en diversos ámbitos, donde cada vez se asume un papel más activo y determinante.
Catalina Araceli Castañeda Estrada, presidenta de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, expresó que este simposio surge como una respuesta a la necesidad de replantear la manera en la que las mujeres construyen su camino profesional, apostando por una visión más completa e incluyente.
“Hoy estamos aquí como mujeres completas, íntegras, plenas. Mujeres que piensan, que crean, que lideran, pero también mujeres que sienten, que cuestionan, que se transforman y que son capaces de construir realidades inspiradoras”, comentó.
“Este espacio es para la que dirige, para la que empieza, para la que duda, para la que se reinventa y para la que apenas se atreve a soñar. Que salgamos de aquí no solo más informadas, sino más conscientes, más libres y con mayor capacidad de construir nuestra propia realidad”, añadió.
El evento contó con la presencia de Ana Marcela Herrera López, directora del Instituto Municipal de la Mujer, Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Mazatlán, así como la diputada federal, Graciela Domínguez Nava.
A lo largo de la jornada, se llevaron a cabo actividades enfocadas en temas clave como negocios, derechos, justicia, espiritualidad y sexualidad, abordando el liderazgo desde una visión integral que no solo contempla el éxito económico, sino también el bienestar personal y emocional.
Como parte del programa, se llevaron a cabo conferencias, conversatorios con empresarias líderes que compartieron sus experiencias y retos que han enfrentado en su trayectoria, así como la presentación de la obra ‘Voces que no callan’, la cual reforzó el mensaje de expresión, identidad y fortaleza femenina.
Además, se instaló una exposición comercial en la que empresarias afiliadas a esta asociación pudieron exhibir sus productos y servicios, promoviendo el consumo local y el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres.
Finalmente, Castañeda Estrada mencionó que este tipo de iniciativas buscan consolidar una comunidad de mujeres más unidas, preparadas y conscientes de su valor, capaces de liderar desde una perspectiva integral que combine estrategia, sensibilidad y propósito.
“Que este simposio sea un espacio de encuentro, pero también un impulso para enfrentar el miedo y soltar la culpa. Que salgamos de aquí más informadas, pero sobre todo más conscientes, más libres y con mayor poder en nosotras mismas, fortaleciendo nuestro autoconcepto y amor propio”, declaró.
De esta forma, el primer Simposium de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa dejó como resultado un espacio de diálogo, aprendizaje y proyección que sienta la bases para futuras ediciones, con el objetivo de seguir fortaleciendo el papel de la mujer en el desarrollo económico y social de la región.