$!Impulsan liderazgo femenino en Mazatlán con primer Simposium de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa

En un ambiente de participación, reflexión y fortalecimiento de liderazgo femenino, este sábado se llevó a cabo en Mazatlán el primer Simposium de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, bajo el lema ‘Decididas a crear, listas para liderar’, con el propósito de impulsar el emprendimiento, la conciencia y la toma de decisiones entre mujeres.

El evento reunió a representantes del sector empresarial, autoridades y emprendedoras, las cuales coincidieron en la relevancia de generar espacios que promuevan el crecimiento integral de la mujer, reconociendo los avances que se han tenido en diversos ámbitos, donde cada vez se asume un papel más activo y determinante.

Catalina Araceli Castañeda Estrada, presidenta de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, expresó que este simposio surge como una respuesta a la necesidad de replantear la manera en la que las mujeres construyen su camino profesional, apostando por una visión más completa e incluyente.

“Hoy estamos aquí como mujeres completas, íntegras, plenas. Mujeres que piensan, que crean, que lideran, pero también mujeres que sienten, que cuestionan, que se transforman y que son capaces de construir realidades inspiradoras”, comentó.

“Este espacio es para la que dirige, para la que empieza, para la que duda, para la que se reinventa y para la que apenas se atreve a soñar. Que salgamos de aquí no solo más informadas, sino más conscientes, más libres y con mayor capacidad de construir nuestra propia realidad”, añadió.