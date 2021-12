Impulsan mayor coordinación entre dependencias del Gobierno de Mazatlán

En la reunión del Gabinete del Gobierno de Mazatlán que se realizó la mañana de este viernes en la Sala de Cabildo, se impulsó que exista mucha coordinación y fortalecimiento entre las dependencias, que se transparente el trabajo en las mismas y se difunda lo que se hace en favor de la ciudadanía.

“Tenemos que coordinarnos mucho entre las dependencias, tiene que haber mucho fortalecimiento entre las dependencias, el llamado a que todos veamos no solamente como director o como responsable de área, sino la responsabilidad que tenemos como administración”, dijo el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, tras encabezar dicha reunión privada en representación del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Es decir, no solamente cuidar nuestro pedacito que nos corresponde, sino que cuidemos el tema de la atención social, de la atención a la ciudadanía de manera pareja, de manera completa, integral, no que nos carguemos al ciudadano echándole la bolita y cargándole de un lado al otro, es decir, que si llega conmigo un tema, que aunque no sea de la Secretaría pero yo le puedo dar orientación y atención se la tengo que dar, tengo esa obligación de no traer al ciudadano en vueltas”.

Recalcó que ese fue uno de los principales objetivos de dicha reunión, de que todos se integren a tratar de dar la mejor cara y la mejor solución a la ciudadanía.

“Eso es lo prioritario, también tocamos el tema de transparencia, fue uno de los puntos, que tenemos que ser lo más transparente posible precisamente por lo que está ocurriendo y porque la verdad yo no le veo la necesidad de estar ocultando cosas que no se debe atender y ahí está el lineamiento y en ese lineamiento estamos trabajando con los funcionarios”, continuó.

“Y el otro tema que también tocamos es la difusión, miren, difundimos desde este Gobierno las acciones del Alcalde, pero recibimos muchos reclamos del tema de servicios públicos, pero no difundimos lo que se hace en materia de servicios públicos, todos los días salen a las calles a instalar luminarias, a tapar baches, a tratar de resolver fugar de agua, pero no lo decimos, no hacemos la difusión debida, yo creo que también es bueno que eso se haga, recibimos los reclamos, pero también atendemos”.

También dijo que se dará un seguimiento puntual de cada una de las áreas, se realizará reunión del Gabinete cada 15 días y la próxima ya la encabezará en Alcalde, ya que ahora salió fuera de la ciudad, se busca tener medición, atención y respuesta a la ciudadanía de manera inmediata, no todo es responsabilidad del Presidente Municipal.

González Zataráin también dio a conocer que se está haciendo un corte de las demandas que atiende la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento Municipal con la llegada de Verenice Oletta Benítez, quien trabajó en la Fiscalía General del Estado y la salida de Cielo Mucharraz Elías, quien se va a otra área de la Comuna.

Además, informó que se está por concluir un corte de las demandas que atiende dicha Dirección.

“Estamos concluyendo el corte que vamos a dar a conocer porque se pierde mucho, pero también dentro de todo eso malo encontramos cosas buenas, encontramos recuperaciones por más de mil millones de pesos en temas de demandas que se lograron en materia de amparo y que las vamos a dar a conocer a cada una de ellas en qué consistió y en qué fue”, continuó.

“Pero sigue habiendo mucho, sigue haciendo mucho ruido, está muy abultado, debemos darle trámite, celeridad a eso para que se vayan desempolvando, ya estamos en esa ruta, hoy hay un cambio en el área de la Dirección Jurídica, asume el cargo la licenciada Verenice Oletta, ella fuer Ministerio Público, estuvo en la Procuraduría, conoce el tema, conoce la problemática, es abogada litigante”.

Precisó que la licenciada Verenice Oletta estaba en el Instituto Municipal de la Mujer como subdirectora, pero además era la que llevaba todos los temas jurídicos y es una mujer muy responsable, cumple completamente con el perfil y seguramente sabrá llevar a cabo estos temas.

“Estamos armando el mejor equipo en materia jurídica para poder dar respuesta, igual, yo se los prometo y se los digo, va ser transparente el tema”.