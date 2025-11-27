Impulsan mejoras en planteles de la UAS en la zona sur a través del programa ‘UAS en Acción’

Con la finalidad de garantizar que cada plantel opere bajo estándares de calidad académica, administrativa y de infraestructura, la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa fortaleciendo su modelo de supervisión y mejora a través del programa “UAS en Acción”, iniciativa que se ha implementado en toda la zona sur del Estado.

Así lo dio a conocer el Vicerrector de la Unidad Regional Sur de la UAS, Manuel Iván Tostado Ramírez, el cual expresó que ha sido con jornadas de recorridos por preparatorias del puerto y facultades, donde a través del diálogo directo con docentes, personal administrativo y estudiantes, se ha trabajado para mejorar distintos aspectos de las unidades académicas.

Tostado Ramírez señaló que este programa ha permitido detectar con claridad las principales necesidades de la comunidad estudiantil, así como orientar mejor la inversión destinada al mantenimiento de los diferentes planteles que conforman a esta universidad, con acciones que aseguran que la academia, la investigación, cultura, deporte y vinculación se desarrollen con eficacia.

“Cada mes realizamos visitas permanentes a los planteles para evaluar el cumplimiento de metas, escuchar a los estudiantes y verificar que la infraestructura responda al ritmo cotidiano de la comunidad universitaria, donde los jóvenes nos han expresado satisfacción con las condiciones de las escuelas, pero también señalado áreas específicas que debemos mejorar”, comentó.

“Nuestro compromiso es atender las necesidades detectadas durante el periodo vacacional, de modo que al iniciar el segundo semestre los estudiantes regresen a instalaciones renovadas”, añadió.

El vicerrector comentó que entre las principales necesidades que los jóvenes de las preparatorias Rubén Jaramillo, Mazatlán y Rosales, han manifestado se encuentran el mantenimiento constante a sanitarios, reparación de pupitres, instalaciones de persianas o polarizados en las ventanas de las aulas y mantenimiento continuo a aires acondicionados, especialmente en la temporada de altas temperaturas.

Asimismo, otra de las inquietudes expresadas por los alumnos, es la posibilidad de ampliar el tiempo de receso, ya que el área de comedores resulta insuficiente por la cantidad de estudiantes que recibe en cada turno.

Ante esta situación, Tostado Ramírez expresó que estas solicitudes serán atendidas durante el periodo vacacional de diciembre, cuando se aprovecha la ausencia de los alumnos para realizar trabajos de infraestructura sin interrumpir actividades académicas.

En lo que respecta a la inversión que se ha implementado en este semestre, el vicerrector informó que la zona sur ha destinado cerca de 3 millones de pesos, desde gastos de reparación de aires acondicionados, baños, pintura y luminarias, hasta la compra de nuevos equipos de refrigeración y material para atender las necesidades de los estudiantes, solo en Mazatlán.

En el caso de las unidades académicas distribuidas en los municipios de Escuinapa, El Rosario, San Ignacio y Concordia, la inversión acumulada estaría rebasando el millón de pesos, contando incluso las 11 extensiones académicas ubicadas en distintas comunidades de la zona sur del Estado.

En lo que respecta al siguiente semestre, Tostado Ramírez adelantó que uno de los principales objetivos para el 2025 será la renovación de la infraestructura tecnológica, lo cual incluye la actualización de centros de cómputo, nuevos videoproyectores, nuevos equipos de cómputo y la incorporación de impresoras multifuncionales que permitan modernizar el trabajo académico.

Además, recordó que el avance de dicho proyecto estará dependiendo de los recursos autorizados por la Federación, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples.

“El próximo año se proyecta una renovación total de la infraestructura tecnológica: centros de cómputo, video proyectores e impresoras multifuncionales en todas las áreas académicas”, dijo.

“El recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples se destinará por completo a modernizar el equipo tecnológico, desde computadoras de gama alta para carreras especializadas hasta equipos intermedios para bachillerato”, agregó.

Finalmente, el vicerrector recordó que la región sur atiende a un aproximado de 32 mil estudiantes y más de 2 mil trabajadores, por lo que se requiere una inversión importante para poder mantener en condiciones óptimas las 17 escuelas de nivel superior, 8 preparatorias y 11 extensiones que forman parte de esta unidad regional.

Dicha inversión será indispensable para asegurar que los espacios educativos funcionen de manera óptima y sigan respondiendo a las necesidades de una comunidad universitaria en crecimiento.

“Para poder mantener la infraestructura en condiciones óptimas, estimamos que se requieren entre cinco y seis millones de pesos por semestre para la zona sur, cada una de las escuelas de nivel superior, preparatorias y extensiones en distintas sindicaturas deben recibir el mismo nivel de atención, sin importar si es un alumno de Potrerillos o de la Rubén Jaramillo, puntualizó.