$!Impulsan participación juvenil en el cuidado de los manglares

MAZATLÁN.- El Gobierno Municipal realizó la edición 23 del proyecto “Cuidemos los Manglares”, una jornada enfocada en la protección y conservación de estos ecosistemas, que tuvo como sede el Estero del Infiernillo, la mañana de este viernes 25 de septiembre.
A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que la actividad fue organizada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en colaboración con el Instituto Municipal de la Juventud, y contó con la participación de 113 personas provenientes de instituciones como Semarnat, Sebides, CONANP, Secretaría de Seguridad Pública, CIAD, UPSIN, Obras Públicas, Planeación, Servicios Públicos y Conapesca.
En esta edición se dio la bienvenida a la colaboración del programa Jóvenes Uniendo al Barrio, que se integra a las campañas ambientales con la participación de jóvenes interesados en contribuir al rescate de los espacios naturales y generar una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en beneficio de su comunidad y del futuro de Mazatlán.
La jornada forma parte de los trabajos que se suman a los reportes de la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas, contribuyendo a la atención y conservación de los ecosistemas costeros de Mazatlán.