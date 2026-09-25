$!Impulsan participación juvenil en el cuidado de los manglares

MAZATLÁN.- El Gobierno Municipal realizó la edición 23 del proyecto “Cuidemos los Manglares”, una jornada enfocada en la protección y conservación de estos ecosistemas, que tuvo como sede el Estero del Infiernillo, la mañana de este viernes 25 de septiembre.

A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que la actividad fue organizada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en colaboración con el Instituto Municipal de la Juventud, y contó con la participación de 113 personas provenientes de instituciones como Semarnat, Sebides, CONANP, Secretaría de Seguridad Pública, CIAD, UPSIN, Obras Públicas, Planeación, Servicios Públicos y Conapesca.