Mazatlán

Impulsan programas de bienestar integral para jubilados de la UAS

Asociación promueve actividades físicas, apoyo médico y convivencia para fortalecer la calidad de vida de los trabajadores universitarios jubilados
Carlos Robles |
19/03/2026 21:27
19/03/2026 21:27

MAZATLÁN._ Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus integrantes, la Comunidad de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha una serie de actividades y programas enfocados en el bienestar físico, emocional y social de este sector.

En rueda de prensa, el presidente de la asociación, Saturnino Mascareño, informó que entre las actividades destacan conferencias, talleres, clases de natación y yoga, entre otras dinámicas que buscan mantener activos a los jubilados, además de fomentar la convivencia y el desarrollo personal.

Explicó que la comunidad surgió bajo los principios de solidaridad, ayuda mutua y acompañamiento, con la intención de generar un entorno de respaldo entre los agremiados, particularmente en temas relacionados con gestiones médicas y servicios de salud.

“Nacimos precisamente como agrupación para generarle un bien común, un beneficio a nuestros compañeros pertenecientes a nuestra comunidad jubilada. Estamos trabajando en atención con los compañeros jubilados en distintos aspectos”, comentó.

“Siempre bajo los principios de solidaridad entre nosotros los compañeros, la ayuda mutua y el acompañamiento, por lo que se trata es de que nos apoyemos, que haya convivencia y respaldo entre todos”.

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En este sentido, el representante de los jubilados comentó que ya se establecieron acercamientos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que permitirá agilizar trámites y facilitar el acceso a citas médicas mediante el apoyo de personal especializado.

Mascareño también mencionó que las actividades programadas buscan fomentar un envejecimiento activo y fortalecer la salud integral de los participantes de esta asociación, la cual cuenta con alrededor de 350 integrantes.

“Estamos generando condiciones para la convivencia a través de distintos programas, donde vamos a tener clases de baile, yoga y diversas actividades para nuestros compañeros”, señaló.

“Se trata de mantenernos activos física y mentalmente en esta etapa de vida”.

En la zona sur del estado, la coordinación de las actividades estará a cargo de Sara Tapia y Fermín Robles, quienes serán el enlace directo con los jubilados para brindar orientación, promover las actividades y fortalecer la integración del grupo.

Además, Mascareño mencionó que como parte de las iniciativas, se tiene contemplado crear una caja de ahorro y préstamos dirigida a jubilados, con el propósito de ofrecer un respaldo económico regulado para quienes lo requieran.

“Será un organismo debidamente reglamentado, con transparencia y apego a la legalidad, el cual no tiene fines de lucro, sino de servicio y apoyo para resolver necesidades personales”.

Finalmente, hizo un llamado a los jubilados de la UAS a sumarse a este proyecto, destacando que se trata de un esfuerzo incluyente que busca mejorar sus condiciones de vida y fortalecer el sentido de comunidad.

“Quiero invitar a todos nuestros compañeros a que se acerquen y conozcan este proyecto, el cual es uno con mucho futuro y con beneficios reales para los jubilados y que está abierto para todos los jubilados que deseen sumarse”, puntualizó.

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