$!Impulsan programas de bienestar integral para jubilados de la UAS

MAZATLÁN._ Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus integrantes, la Comunidad de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha una serie de actividades y programas enfocados en el bienestar físico, emocional y social de este sector.

En rueda de prensa, el presidente de la asociación, Saturnino Mascareño, informó que entre las actividades destacan conferencias, talleres, clases de natación y yoga, entre otras dinámicas que buscan mantener activos a los jubilados, además de fomentar la convivencia y el desarrollo personal.

Explicó que la comunidad surgió bajo los principios de solidaridad, ayuda mutua y acompañamiento, con la intención de generar un entorno de respaldo entre los agremiados, particularmente en temas relacionados con gestiones médicas y servicios de salud.

“Nacimos precisamente como agrupación para generarle un bien común, un beneficio a nuestros compañeros pertenecientes a nuestra comunidad jubilada. Estamos trabajando en atención con los compañeros jubilados en distintos aspectos”, comentó.

“Siempre bajo los principios de solidaridad entre nosotros los compañeros, la ayuda mutua y el acompañamiento, por lo que se trata es de que nos apoyemos, que haya convivencia y respaldo entre todos”.