Impulsarán plan de medios y promoción digital como eje para posicionar a Mazatlán

MAZATLÁN._ Una serie de proyectos estratégicos para impulsar la promoción de Mazatlán y atraer más visitantes fueron los temas que se analizaron durante la reunión virtual que la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo con la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Acompañada también de manera virtual por la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; Palacios Domínguez adelantó que uno de los principales compromisos será la puesta en marcha de un plan de medios enfocado en atraer turismo nacional, especialmente carretero para el puerto.

“Tuve la oportunidad de platicar con ellas sobre proyectos que tenemos para Mazatlán, donde ella va nos va a estar apoyando muchísimo, tanto en el Gobierno federal como en el estatal, con la promoción turística”, comentó.

La Alcaldesa señaló que entre los principales destinos que se busca atraer a nivel nacional, es el que se genera a través del turismo carretero, sobre todo desde estados vecinos como Nayarit y Durango.

También expresó que Mazatlán busca tener más presencia en plataformas digitales como Visit México, con la finalidad de posicionar la marca turística del destino a nivel internacional.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos brinda el Gobierno federal, porque hemos visto que nos están respaldando en los proyectos que se tienen aquí en nuestro municipio dándole la visibilidad que requiere”, dijo.

Palacios Domínguez agregó que en esta reunión, la Secretaria de Turismo federal también mostró interés en el proyecto del Museo de la Música Sinaloense que se tiene planeado desarrollar en los próximos meses en el puerto

Además, externó que aún hay algunos proyectos más en la mesa para abordar entre los tres niveles de gobierno para seguir impulsando a Mazatlán como un destino turístico atractivo a nivel nacional e internacional.

Ante una posible visita por parte de Josefina Rodríguez Zamora al puerto, Palacios Domínguez externó que no hay una fecha definida para esto, aunque no se descarta que la funcionaria pueda pisar tierras mazatlecas antes de finalizar el año.