IMSS Sinaloa realizará jornada intensiva de vacunación este sábado en todo el estado

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa informa a la población que este sábado 29 de noviembre, en un horario de las 08:00 a las 15:00 horas, se llevará a cabo una jornada intensiva de vacunación en todos los municipios del estado.

A través de un comunicado, el IMSS dio a conocer que esta estrategia forma parte del compromiso institucional en conjunto con las demás instituciones de salud.

La dnfermera Claudia Patricia Valenzuela Aguilar, coordinadora delegacional de Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, destacó la importancia de esta actividad y reiteró el llamado a la ciudadanía.

“Nuestro principal objetivo es acercar los servicios de vacunación a todas las comunidades. Vacunar es proteger, y cada dosis aplicada representa una oportunidad de prevenir enfermedades que pueden afectar gravemente a niñas, niños y adultos mayores”, señaló.

Durante esta jornada, mencionó, el IMSS Sinaloa en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, enfocará sus esfuerzos en iniciar y completar esquemas de vacunación en niñas y niños menores de 9 años, con la aplicación de los biológicos Hexavalente, Rotavirus, Neumocócica 13 Valente, Triple Viral (SRP) y DPT.

Estos biológicos, indicó la funcionaria, forman parte de las medidas esenciales para prevenir enfermedades infantiles que, aunque prevenibles, continúan representando un riesgo cuando los esquemas no se encuentran completos.

Asimismo, se dará continuidad a las campañas activas de vacunación contra influenza, Covid-19, virus del papiloma humano (VPH) y sarampión-rubéola-parotiditis (SRP).

“Las vacunas contra influenza, COVID y neumococo son fundamentales para reducir complicaciones respiratorias, especialmente en temporada invernal. Es muy importante que niñas, niños, embarazadas, adultos mayores y personas con factores de riesgo mantengan al día su protección”, señaló Valenzuela Aguilar.

En ese sentido, precisó, el IMSS hace un llamado a la ciudadanía para participar en esta jornada, recordando que todas las vacunas son seguras y gratuitas, por lo que cualquier persona puede acercarse sin costo alguno.

También se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud para facilitar el registro de las dosis aplicadas, y acudir a su Unidad de Medicina Familiar ante cualquier duda o aclaración sobre esquemas y biológicos disponibles.

La jornada, explicó, se desarrollará tanto en las Unidades de Medicina Familiar como en espacios extramuros ubicados estratégicamente para facilitar el acceso de la población.

Estos puntos incluyen plazas comerciales, mercados, plazuelas, centros vehiculares y ferias de la salud en zonas rurales y campos agrícolas.

“Queremos llegar hasta donde está la gente. Nuestro compromiso institucional es que nadie, ningún sinaloense se quede sin la oportunidad de vacunarse.”, mencionó.

Los centros permanentes internos estarán ubicados en las UMF No. 56, 45 y HGZ 3 en Mazatlán, HGZ No. 28 en Costa Rica, UMF No.55, 46, 35 y 36 en Culiacán, HGSZ No. 4 en Navolato, HGSZ No. 30 en Guamúchil, HGZ No. 32 en Guasave, UMF No. 37 en Los Mochis, UMF No. 11 en Villa Juárez, UMF No. 54 en Mocorito y UMF No. 20 en Pericos.

Los puntos extramuros y plazas comerciales incluirán sedes como el Mercado Garmendia, Plaza Sur, Plaza Fiesta, Plaza Calzada y Coppel Terranova en Culiacán, Bodega Aurrerá en Navolato, Plaza Ley en La Palma, Mercado municipal en Eldorado, Feria de la salud Campo agrícola Buen Año en Costa Rica y la Feria de la salud en campo agrícola Esmeralda de Villa Juárez.

De igual forma, el Mercado, Plaza paseo y Coppel Independencia en Los Mochis, Plazuelas en Mochicahui y Juan José Rios, Malecón en Guasave, plazuela de la localidad y Campo agrícola La “O” en Ruiz Cortines, plazuela municipal en Guamúchil.

En Mazatlán, expuso, estarán en Liverpool, centro, Mercado Juárez, Plaza Acaya, Gran Plaza y Soriana insurgentes, mientras que en la Cruz de Elota será en la plazuela de la localidad y en el Rosario en Plaza Soriana.

Por su parte, los centros vehiculares estarán habilitados en zonas como el Palacio Municipal, Parque 87 y Ciudad Universitaria en la capital del estado y en la UMF No. 56 de la Colonia Prados del Sol en el puerto mazatleco, entre otros espacios que facilitarán la movilidad y atención de la ciudadanía.

Con este esfuerzo, el IMSS Sinaloa reafirma su compromiso con la prevención, la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad.“Invitamos a todas las familias a aprovechar esta jornada. Vacunar es un acto de amor, de responsabilidad y de cuidado mutuo”, informó la Coordinadora de Salud Pública.